El hospital Morales Meseguer estrena una cocina renovada tras una inversión de 1,5 millones de euros

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visita la nueva cocina del Morales Meseguer que entra en funcionamiento el próximo viernes - CARM

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia ha culminado la reforma de las instalaciones de su área de cocina, un proyecto de reforma integral que ha supuesto la renovación total de un espacio de 706 metros cuadrados y una inversión de 1,5 millones, según ha informado la Comunidad.

Esta obra responde a la necesidad de mejorar las infraestructuras de cocina del centro hospitalario, que se encontraban deterioradas por el paso del tiempo, ya que su última gran reforma se realizó en 2005.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha visitado estas instalaciones, que entran en funcionamiento este viernes, 26 de junio, y con las que se asegura que el hospital "afronte las próximas décadas con los más altos estándares tecnológicos, sanitarios y de seguridad alimentaria".

Del total de la inversión, financiada íntegramente con fondos propios, 1,1 millones se han destinado a la ejecución de la obra e instalaciones fijas, mientras que 400.000 euros correspondieron a la implantación de los módulos especializados provisionales que han permitido mantener el servicio activo y continuar preparando las comidas en el propio centro hospitalario para dar servicio a los pacientes.

Durante los 12 meses de obras, se ha garantizado la operatividad y la preservación de las propiedades organolépticas de los alimentos (sabor, aroma, color y temperatura), "y las comidas se han servido con la máxima frescura tanto a pacientes ingresados como ambulatorios", ha afirmado la consejera.

La alimentación hospitalaria está considerada en el Morales Meseguer como una parte fundamental del tratamiento médico. La cocina funciona bajo el modelo de una planta de producción logística y sanitaria con margen de error cero y el equipo gestiona un flujo constante de 6 ingestas diarias (desde el desayuno hasta el resopón) y coordina comidas fuera de horario para atender los nuevos ingresos urgentes.

Ayala ha resaltado que "el Servicio de Alimentación atiende a una media de 280 pacientes diarios y sirve cerca de 390.000 ingestas al año bajo estrictos controles de calidad", gestionado por una empresa externa que emplea a más de 30 profesionales, entre los que se incluyen nutricionistas, cocineros, pinches y personal de reparto.

Este equipo médico-logístico diseña y elabora más de 40 tipos de dietas terapéuticas personalizadas, un factor clave para la recuperación de los pacientes y la eficiencia de los recursos sanitarios.

El hospital cuenta con 400 camas de hospitalización instaladas. Durante 2025, el centro registró un total de 102.278 estancias, lo que supuso un promedio diario de 280 pacientes ingresados.

El Servicio de Alimentación da cobertura aproximadamente al 95 por ciento de los pacientes hospitalizados. En términos de producción, el volumen de actividad de la cocina central sumó en 2025 unas 390.000 comidas servidas, más de 96.000 desayunos y más de 101.000 comidas, además de cerca de 94.000 meriendas y más de 97.000 cenas.

El Área de Cocina del hospital cuenta desde 2012 con la certificación de calidad ISO 9001:2015, que avala la gestión del diseño de las dietas alimenticias y la seguridad en la elaboración de cada plato.

Las nuevas instalaciones dan cobertura a un área asistencial que atiende de forma directa a una población de 280.000 habitantes, a los que se suman los pacientes de Oncología y Hematología del Área VI de Salud, lo que eleva su población de influencia a 600.000 habitantes.