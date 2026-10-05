El Hospital del Rosell centraliza toda la atención oftalmológica del área de salud de Cartagena

Oftalmología en el Hospital Rosell - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Hospital General Universitario Santa María del Rosell centraliza desde este lunes 5 de octubre toda la atención y patología oftalmológica del área de Salud de Cartagena y para toda la población, tanto adulta como infantil.

Así, en el recinto se comienza a realizar la cirugía oftalmológica de pediatría y el tratamiento del trauma ocular no diferible, que todavía se estaba realizando en el Hospital de Santa Lucía, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Los avances tecnológicos que se han incorporado en el Rosell, a través del proyecto de modernización de sus infraestructuras y recursos, hacen posible esta actuación. De este modo, se obtendrá una mejora en la accesibilidad de los pacientes, así como un incremento de la calidad, seguridad y eficiencia, para los 300 pacientes que se atenderán diariamente, han explicado.

El servicio de Oftalmología del Área de Salud de Cartagena dispone por tanto, reagrupadas en el mismo espacio, de todas las consultas oftalmológicas necesarias por grupos de patología ocular, para el diagnóstico preciso, seguimiento, revisiones posquirúrgicas, con todas las pruebas diagnósticas y tratamientos de la Oftalmología más moderna: campimetría, retinografía, topografía corneal o biometría. Junto a una Unidad de cataratas y cirugía de cristalino, otra de retina y vítreo, para problemas como desprendimiento de retina o enfermedades maculares, y un largo etcétera.

Por otro lado, contará con la oftalmología pediátrica general y de estrabismo en particular, los tratamientos intravítreos más avanzados y otros tratamientos especializados y cirugía mayor ambulatoria, porque las cirugías de oftalmología son en su mayoría cirugías que no requieren de ingreso y tienen mucho volumen de pacientes.

En el hospital quirúrgico oftalmológico, ubicado en la 1º A, se dispone de una sala de espera propia, una sala de pre-anestesia específica, dos quirófanos propios y una sala blanca para las inyecciones intravítreas.

La Consejería de Salud ha apuntado que esta actuación tiene como objetivo "dar respuesta a una necesidad cada vez mayor, debido al incremento de la patología oftalmológica generada por el envejecimiento de la población y la aparición y desarrollo de procedimientos quirúrgicos para patologías anteriormente no tratables".