El hospital Santa Lucía estrena nueva sala de espera para pacientes externos del servicio de Farmacia

La nueva sala de espera ha sido diseñada siguiendo criterios de accesibilidad, comodidad y humanización de la asistencia sanitaria - CARM

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del hospital Santa Lucía inaugura una nueva sala de espera en el área de pacientes externos, una actuación enmarcada en su reciente certificación en humanización y en el compromiso por mejorar la experiencia y el bienestar de los pacientes.

La adecuación de los espacios asistenciales resulta esencial para acompañar el crecimiento del área de pacientes y la incorporación progresiva de nuevas terapias y modelos asistenciales. Durante 2025, la consulta de atención farmacéutica para pacientes externos del Área de Salud de Cartagena atendió y dispensó medicamentos de uso hospitalario a 6.466 pacientes.

Esta área atiende actualmente una media de 150 pacientes al día, con un incremento anual sostenido entre el ocho y el diez por ciento. Este aumento está vinculado a la evolución de la práctica clínica, ya que cada vez son más las patologías que se tratan de forma ambulatoria y mayor el número de fármacos innovadores que se dispensan y administran desde esta área.

Estos avances permiten que muchos tratamientos complejos se realicen sin necesidad de hospitalización, lo que favorece la continuidad asistencial y mejora la calidad de vida de los pacientes. La nueva sala de espera ha sido diseñada siguiendo criterios de accesibilidad, comodidad y humanización de la asistencia sanitaria.

Dispone de mayor amplitud, climatización adecuada, mobiliario renovado y acceso adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando así un espacio inclusivo y seguro para todos los usuarios. Desde la gerencia del hospital se intenta dar respuesta siempre a las distintas necesidades de adaptar los espacios asistenciales a las demandas actuales, en este caso, de la atención farmacéutica ambulatoria, para lo que se sitúa el confort del paciente como un elemento esencial del proceso asistencial.

En definitiva, la nueva sala de espera "contribuye a ofrecer una atención más eficiente y ordenada, mejora las condiciones de estancia de los usuarios y refuerza el compromiso del hospital Santa Lucía con un modelo de atención sanitaria centrado en la calidad, la humanización y la mejora continua de la experiencia del paciente", destacan.