El hospital Santa Lucía instala un segundo PET-TAC que duplicará su capacidad de pruebas

Con una inversión de más de 2 millones de euros, el nuevo equipo es digital y mejorará el diagnóstico y seguimiento de sus pacientes



CARTAGENA (MURCIA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena (Murcia) ha iniciado las obras de adecuación e instalación en su servicio de Medicina Nuclear de un segundo PET-TAC que permitirá duplicar la capacidad del servicio a lo largo de 2023 y mejorar los tiempos de atención, lo que contribuirá a disminuir listas de espera, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El nuevo equipo, que ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros, es de última generación y entre las mejoras que aporta se encuentra un incremento de la calidad y resolución de la imagen del tumor, lo que supone un diagnóstico más precoz y preciso de las enfermedades. De este modo, el hospital pasa de disponer de un TAC analógico a dos, uno de ellos digital.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha explicado que el aparato, además, "emplea menores dosis de radiofármacos para el paciente y, por tanto, tasas de irradiación más bajas, lo que es muy importante para los enfermos que necesitan pruebas periódicas en el seguimiento de sus procesos oncológicos o neuropsiquiátricos, infecciosos, entre otros".

Además, la tecnología digital aumenta la rapidez en la obtención de las imágenes, lo que hace que el tiempo de adquisición de imágenes pase de 30 minutos a quince y se incremente el número de pacientes que se pueden estudiar al día.

El nuevo PET-TAC se suma uno analógico ya en funcionamiento y que también se renovará en el primer semestre de este año 2023 con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), con una inversión adicional de 1,2 millones de euros.

En este año, por tanto, ha resaltado Pedreño, "habrá dos modernos equipos en el hospital Santa Lucía funcionando sincrónicamente y se incrementará la capacidad del servicio de Medicina Nuclear para realizar estudios PET a los pacientes de las áreas de salud de Cartagena, Mar Menor y Lorca de los que es referencia".

Durante 2022 se realizaron con el PET analógico del hospital Santa Lucía un total de 4.229 exploraciones, 943 estudios más que el año anterior, dando respuesta cada vez mayor a la demanda de procesos oncológicos de múltiple naturaleza, infecciosos y neuropsiquiátricos y otros procesos médicos en crecimiento.

SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR

El Servicio de Medicina Nuclear del hospital Santa Lucía, en colaboración con el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del centro, cuenta con la acreditación de excelencia que otorga la European Association of Nuclear Medicina Research Ltd (EARL), siendo el primer centro de la Región en obtenerla, liderando los procesos de calidad para el tratamiento de pacientes oncológicos.

El hospital cartagenero es, además, uno de los cinco hospitales en España junto con los de Barcelona, Salamanca, Sevilla y Valencia, que cuenta con esta acreditación de la EARL, y que está respaldada por la European Organization for Research and Treatment of Cancer Imaging Group que integra a 3.200 miembros de más de 80 países.

Esta acreditación supone que en la realización de esta técnica PET-TAC se están siguiendo los parámetros de estandarización de los procedimientos de imagen y la metodología, incluyendo la preparación del paciente, adquisición, procesado y análisis de imágenes, de manera que se puede garantizar una mayor precisión y reproducibilidad en la evaluación de los estudios de PET.

Ser un centro de excelencia es de suma importancia para el control de calidad de la práctica clínica diaria y permite que el hospital Santa Lucía participe en varios ensayos clínicos multicéntricos a nivel internacional, fundamentalmente en el campo de la oncología.