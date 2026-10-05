El Hospital Virgen de la Arrixaca recibe por primera vez a la imagen de la Virgen de la Fuensanta - CARM

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La imagen de la Virgen de la Fuensanta ha sido trasladada este lunes por primera vez al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca con motivo de los actos conmemorativos del Centenario de su Coronación Pontificia en 2027.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha destacado "el significado de esta visita para el centro sanitario y, en concreto, para los enfermos, sus familias y el personal".

"La llegada de nuestra patrona hace visible la cercanía maternal de la Virgen María hacia quienes sufren la enfermedad o cuidan a los enfermos, y supone un motivo de esperanza para todos cuantos se dedican al cuidado de los más frágiles en este centro hospitalario", ha apuntado la titular de Salud. El acto ha contado con la actuación de los coros del Colegio Capuchinos y de las Hermanas Pobres, y ha finalizado con una ofrenda floral a la patrona de Murcia.

La imagen ha llegado al centro hospitalario en el vehículo que habitualmente transporta a la Virgen de los Desamparados de Valencia, conocido popularmente como 'maremóvil'.

La visita se enmarca en el Año Jubilar bajo el lema 'Reina de nuestras almas', que comenzó el 19 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 11 de abril de 2027, y ha respondido al deseo del Cabildo de acercar la imagen a los lugares "donde el sufrimiento humano reclama consuelo, esperanza y cercanía espiritual".