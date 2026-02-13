La hostelería de Cartagena prevé alta ocupación por la coincidencia de Carnaval y San Valentín - HOSTECAR

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La coincidencia en un mismo fin de semana del Carnaval y la celebración de San Valentín ha provocado un "elevado nivel de reservas y expectativas" en la hostelería de Cartagena y su Comarca, "similares a las del pasado año", según Hostecar.

Un 28,6% de los establecimientos prevé una afluencia superior a la habitual, mientras que el 71,4% espera completar el aforo el sábado al mediodía, según la encuesta realizada por Hostecar entre sus asociados.

En cuanto al perfil de la clientela, el 85,7% de los clientes esperados serán locales, "lo que confirma el peso del consumo interno en estas fechas señaladas", han indicado.

En el caso concreto de San Valentín, un 57,1% de las reservas corresponde a parejas, consolidando el carácter romántico y gastronómico de la jornada. Los menús especiales diseñados para la ocasión oscilan entre los 45 y los 60 euros, con propuestas adaptadas a distintos estilos de restauración.

La mayoría de los encuestados considera que el principal factor que impulsará la actividad será la coincidencia de Carnaval y San Valentín, por encima de cada celebración por separado. Esta combinación de ocio, ambiente festivo y gastronomía refuerza el atractivo del municipio tanto para residentes como para visitantes.

Con el objetivo de aprovechar el tirón de ambas citas, los establecimientos han preparado acciones especiales como menú especial de San Valentín, decoración temática, eventos musicales y refuerzo de plantilla. De hecho, un 42,9% de los encuestados ha reforzado su plantilla para atender el incremento previsto de clientes.

Desde Hostecar señalan que estas cifras "reflejan la importancia de las fechas festivas para la dinamización económica del municipio y su comarca, especialmente en temporada baja, cuando este tipo de eventos suponen un estímulo directo para el sector".

Por otra, desde la asociación de hosteleros reclaman la diversificación de la programación festiva para favorecer un reparto más equilibrado del impacto económico en todo el término municipal.