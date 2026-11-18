Archivo - Encendido Gran Árbol de Navidad Murcia - JAVI CARRIÓN / EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hostelería de la Región de Murcia afronta "con optimismo" la campaña de comidas y cenas de empresa de Navidad al registrar un ritmo "muy positivo" de reservas, especialmente para los fines de semana del 11 y del 18 de diciembre, en los que numerosos establecimientos ya tienen dificultades para atender nuevas solicitudes de grupos numerosos.

Según ha informado este miércoles la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), estas fechas centrales de diciembre vuelven a concentrar buena parte de la demanda, lo que ha llevado a muchos clientes a planificar sus encuentros con meses de antelación, llegando incluso a formalizar reservas en agosto y septiembre.

"Las previsiones son muy buenas y estamos viendo que las comidas y cenas de Navidad siguen siendo una cita muy esperada por empresas, compañeros de trabajo y grupos de amigos. Hay muchas ganas de reunirse y disfrutar de estas celebraciones en nuestros establecimientos", ha señalado el presidente de HoyTú, Bartolomé Vera.

Vera ha explicado que reservar en agosto o septiembre "ya no es algo excepcional para los fines de semana de mayor demanda", especialmente cuando se trata de grupos grandes que requieren una fecha concreta.

Asimismo, la patronal hostelera ha detectado una tendencia creciente a adelantar algunas celebraciones al mes de noviembre para contar con mayor variedad de locales y fechas, aunque ha insistido en que todavía es posible encontrar disponibilidad en diciembre si se opta por días alternativos.

"Aunque los fines de semana centrales están muy solicitados, queremos transmitir que todavía hay opciones. Los lunes y martes ofrecen más posibilidades, pero también se puede encontrar disponibilidad para cenas y otras jornadas de la semana. Lo importante es tener cierta flexibilidad y no concentrar todas las reservas en las mismas fechas", ha apuntado Vera.

Por último, HoyTú ha destacado la diversidad de la oferta gastronómica y económica de la restauración regional, "capaz de responder a las necesidades de una gran empresa y a las de un pequeño negocio o un grupo de compañeros y amigos", con "propuestas para todos los gustos y precios para todos los bolsillos".