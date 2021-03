Hostemur reprocha que se mantengan las restricciones "a pesar de contar con mejores datos que en verano"

Adelantan que si no hay una rectificación antes de mañana convocarán una concentración este viernes en San Esteban

MURCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) ha reprochado que el Gobierno regional mantenga las restricciones para el sector hostelero "a pesar de que las cifras de contagio por Covid-19 sean mejores que en verano", informaron fuentes de la organización en un comunicado.

"Tenemos 27 municipios en situación de riesgo bajo y ni así nos permiten mejorar nuestras condiciones de servicio para iniciar la recuperación de un sector que agoniza", ha criticado Jesús Jiménez, presidente de la patronal.

Según Jiménez, las medidas impuestas para la hostelería "nos están ahogando y que se pueden y se deben relajar a tenor de los datos y por el bien de la economía. Pero para eso hay que ser un político de los pies a la cabeza, con capacidad de gestión y amplitud de miras".

La patronal ha denunciado la "actitud asfixiante" del nuevo consejero de Salud, Juan José Pedreño, y ha solicitado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que "tome las riendas en este asunto para lograr un equilibrio entre salud y economía".

"Hemos llegado al absurdo de que se flexibilicen medidas en todos los sectores menos en la hostelería", ha apuntado Jiménez, que ve "incongruente" que tres personas puedan ir juntas en un coche, pero no puedan comer en el interior de un establecimiento con todas las medidas de seguridad. "Y en una casa cuatro personas no convivientes sí puedan cenar, pero en un restaurante no. ¿Qué clase de criminalización es esa?", se ha preguntado.

EXIGEN UNA RECTIFICACIÓN

Los hosteleros han acusado a López Miras de "convertirse, con su silencio, en cómplice de esta situación que está arruinando al sector". "Parece que solo le servimos para utilizarnos en sus críticas al Gobierno central. Más allá de ser un arma arrojadiza no le importamos nada", han añadido desde Hostemur, tras expresar su negativa a "aceptar un desprecio tan mayúsculo para tantos trabajadores y sus familias".

Ante esta situación, la patronal ha reclamado una rectificación de aquí a este miércoles. "Si no es así convocaremos una concentración el viernes a las puertas de San Esteban reprobando la gestión tanto de López Miras como del nuevo consejero", ha asegurado Jiménez.