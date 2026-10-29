La huelga del metal continúa en la Región de Murcia tras la última reunión de la mesa de conciliación

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga del sector del metal continúa en la Región de Murcia tras la última reunión de la mesa de conciliación celebrada este miércoles.

La patronal propuso una subida salarial del 16,75% a cinco años a los sindicatos que negocian el convenio laboral del sector del metal en el acto de conciliación celebrado en la sede de la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral de Murcia (Omal), según ha informado desde la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia.

Este aumento salarial forma parte del paquete de mejoras planteadas por la patronal respecto al preacuerdo firmado el 24 de julio pasado, ha explicado la patronal.

"Se ofrece una reducción mayor de la jornada laboral y se mejoran las condiciones de las dietas y hay una mayor garantía del poder adquisitivo, sobre la oferta mencionada, además de mantenerse los pluses adicionales para el sector industrial de Cartagena y otras mejoras sociales", han explicado el secretario general de FREMM, Andrés Sánchez.

La patronal considera que existe "una base sólida" para llegar a un acuerdo y ha propuesto a los sindicatos que regresen a la mesa de negociación del convenio colectivo para retomar las conversaciones "en un clima de buena voluntad y libre de presiones, con el fin de cerrar un acuerdo que dé estabilidad al sector".