Las huellas imborrables de la violencia de género toman la Plaza de Santo Domingo con el inicio del Programa 12_25N

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, que dirige Ascensión Carreño, ha iniciado este domingo 25 de enero el Programa 12_25N, una iniciativa de sensibilización en materia de violencia de género desarrollada por el Servicio de Igualdad y Atención a la Violencia de Género en coordinación con otros servicios municipales.

El programa se enmarca en el IV Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el municipio de Murcia 2026-2027 y tiene como objetivo recordar que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una tarea diaria que debe abordarse durante los doce meses del año, y no limitarse únicamente al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"La violencia machista no se combate un solo día, sino todos los días del año. Desde el Ayuntamiento de Murcia mantenemos un compromiso firme y continuado para prevenirla, atenderla y erradicarla, implicando a toda la sociedad", ha subrayado la concejal Ascensión Carreño.

PRIMERA ACCIÓN: LAS HUELLAS DE LAS QUE YA NO ESTÁN

La primera acción del programa, 'Las huellas de las que ya no están', se ha desarrollado en la Plaza de Santo Domingo, donde ha tenido lugar una instalación de sensibilización que recuerda a las mujeres asesinadas por violencia de género, visibiliza la dimensión real de este grave problema social y apela a la memoria colectiva para no olvidarlas ni borrarlas.

"A ellas las han borrado, pero su ausencia deja una huella profunda en nuestra sociedad, y esa huella nos obliga a seguir actuando", ha señalado Carreño durante la presentación institucional.

Al acto ha asistido también la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, quien ha destacado la importancia de la implicación de los servicios municipales y de la ciudadanía en la prevención de la violencia machista. "La sensibilización y la educación en igualdad son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y libre de violencias, y desde el Servicio de Empleo trabajamos para que estos valores formen parte de la formación y la inserción laboral", ha afirmado.

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y FORMACIÓN EN IGUALDAD

La instalación parte de una experiencia previa de sensibilización realizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en 2025. La idea del cartel surge de las propuestas del alumnado de los programas experienciales del Servicio de Empleo, entre ellos los Programas Experienciales de Mantenimiento de Edificios, Hostelería y Cuidados Integrales, cursos de Formación para el Empleo y acciones formativas impartidas en el Centro de Recursos de Alquerías.

En total han participado 185 alumnos de los cursos de formación impartidos por el Servicio de Empleo, dependiente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo. De ellas, 110 alumnos, 55 mujeres y 55 hombres, han realizado además el taller "La igualdad beneficia a todas las personas", impartido por profesionales del Servicio de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, con la participación de una educadora del EMAVI, Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra las Mujeres, y la Agente de Igualdad.

Esta participación activa pone de manifiesto el valor de integrar la perspectiva de género en los programas formativos y de empleo como herramienta clave para la prevención y la concienciación social.

INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y MÚSICA

Durante toda la mañana, profesionales del EMAVI han informado a la ciudadanía sobre las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, las primeras señales para su detección, pautas de prevención y los recursos municipales de atención y apoyo disponibles. "La información y la prevención son herramientas clave para salvar vidas y para que ninguna mujer se sienta sola", ha destacado la concejal.

La jornada se ha completado con una actuación musical de Martina, alumna del IES Mariano Baquero, centro ganador del Concurso Construyendo la Igualdad. Prevención de la Violencia de Género, en su décima edición convocada en 2025 por el Servicio de Igualdad y Atención a la Violencia de Género. La artista ya interpretó esta pieza en el acto institucional celebrado el 25 de noviembre de 2025 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

Con el inicio del Programa 12_25N, el Ayuntamiento de Murcia "refuerza su compromiso con la igualdad y con la erradicación de la violencia de género, impulsando acciones que mantienen viva la memoria de las víctimas y promueven una implicación activa y constante de toda la sociedad", destacan desde el consistorio.