HUERMUR y Ecologistas en Acción reclaman un estudio integral del riesgo de inundaciones en Murcia

Captura del visor de la CHS, mostrando las Zonas Inundables en Murcia (r 100) - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN REGIÓN MURCIANA

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (HUERMUR) y Ecologistas en Acción de la Región Murciana han solicitado al Ayuntamiento de Murcia, al Gobierno regional, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al Ministerio para la Transición Ecológica que elaboren un estudio hidrológico e hidráulico integral de todo el municipio, su huerta y pedanías para evaluar los riesgos ante un episodio de lluvias extremas como el registrado durante la DANA de Valencia de octubre de 2024.

Las organizaciones consideran necesario analizar conjuntamente las avenidas de ramblas y cauces, las posibles crecidas del Segura y del sistema Guadalentín-Reguerón, así como los efectos de las infraestructuras y las transformaciones urbanísticas sobre la circulación del agua. El objetivo, según explican, es identificar las zonas que podrían verse afectadas, la profundidad y velocidad del agua y los posibles efectos sobre viviendas, infraestructuras y la seguridad de las personas.

HUERMUR y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación por que los estudios y actuaciones anunciados por las administraciones se centren principalmente en las ramblas del norte, mientras que, según denuncian, no existe una evaluación integral y actualizada de las ramblas y los conos de deyección de la vertiente sur.

En este sentido, recuerdan que el Instituto Geológico y Minero de España ya advirtió en 1984 del riesgo de inundación en los terrenos situados al pie de las sierras del sur, donde se encuentran, entre otras, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, El Palmar, La Alberca, Santo Ángel, Algezares, Los Garres, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta.

Las entidades también reclaman que el estudio analice el posible efecto acumulativo de infraestructuras como la línea ferroviaria de alta velocidad y la autovía del Reguerón, que, según advierten, podrían modificar el recorrido natural de las aguas y generar acumulaciones si sus sistemas de drenaje resultan insuficientes. Para ello, piden comprobar la capacidad de los pasos de agua y contemplar posibles obstrucciones por sedimentos y materiales arrastrados.

Las cuatro solicitudes presentadas incluyen además una petición para que las administraciones publiquen los estudios hidrológicos e hidráulicos existentes, entre ellos los trabajos del CEDEX sobre el interceptor norte, los modelos de la CHS y los estudios de drenaje urbano del Ayuntamiento y EMUASA. También quieren que se aclare si existe algún análisis conjunto del riesgo de inundación de todo el municipio.

Por último, las asociaciones reclaman un estudio coordinado, un calendario público de trabajo y la adopción de medidas preventivas a partir de sus conclusiones. Asimismo, advierten de que recurrirán a las vías administrativas y judiciales si consideran que las administraciones incurren en una inactividad injustificada o incumplen sus obligaciones en materia de información ambiental y evaluación de riesgos.

Las organizaciones aseguran que su iniciativa no pretende generar alarma, sino conocer los riesgos del municipio y prevenir posibles consecuencias ante futuros episodios de lluvias extremas.