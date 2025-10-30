Huesos de santo y calabazas de mazapán se reparten los expositores de las confiterías murcianas

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La festividad del Día de Todos los Santos ha traído aparejada siempre la compra de los dulces tradicionales de estas fechas, huesos de santo o buñuelos. Pero la llegada de Halloween, además de disfraces y fiestas, también ha hecho que los pasteleros se reinventen y expongan en sus vitrinas calabazas o dedos de mazapán.

En las confiterías no faltan los buñuelos o los huesos de santo, suponiendo estos últimos el 90% de la venta más tradicional de estas fechas, según ha explicado el portavoz de la Asociación de Artesanos Pasteleros de la Región de Murcia (Arepa), Juan Carlos Hernández, a Europa Press. Estos dulces admiten "pequeñas variaciones" como rellenos de chocolate, nata, crema o vainilla pero "lo tradicional es lo tradicional", apunta Hernández.

En el caso de quienes se decantan por festejar Halloween pueden encontrar en la confiterías artesanales de la Región calabazas o dedos de mazapán o chocolate de sabores.

Ambas fiestas se reparten ya casi al 50% las ventas ya que "la gente joven conoce más Halloween y la población de fuera no conoce la tradición". Eso sí, según Hernández esta es "probablemente la fiesta con una clientela más fiel, hay quienes llevan tres generaciones haciendo el mismo encargo, es un ritual".

PRECIOS

Los pasteleros artesanos intentan mantener los precios este año pese a la subida "brutal" de algunas materias primas, como la mantequilla, pero sobre todo en el chocolate y el huevo, ha explicado Hernández. "Los precios los hemos subido ligeramente, pero bastante por debajo de la subida de las materias primas", ha asegurado.