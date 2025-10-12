El IBAFF 1200 inaugura sus 'Catametrajes' de la mano del corto 'Perseidas' y de Pedro Martínez, de Bodega De Nariz

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

En una jornada inaugural cargada de cine y vino, el cortometraje 'Perseidas' y Pedro Martínez, propietario de la bodega De Nariz, protagonizaron el primer 'Catametraje' del Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF 1200.

Una propuesta celebrada ayer sábado 11 de octubre con asistencia gratuita que marida cortometrajes con vinos De Nariz. Esta cata, celebrada en el Ágora Tech ubicado en el Cuartel de Artillería, estuvo precedida de la proyección del cortometraje dirigido por Cristina Ruiz y recientemente presentado en el Festival de San Sebastián.

La proyección de esta obra, realizada íntegramente en Murcia, abrió el ciclo con una emisión emotiva que exploró el impacto de las redes sociales y los retos de reconciliar conflictos personales en clave contemporánea. En el relato, Miki queda parapléjico tras un reto de TikTok y su relación con Lucas, responsable del accidente, se ve sometida a una prueba de perdón y reconstrucción emocional.

Martínez, ganador del certamen Nariz de Oro, premio Iberia Gran Classe y premio al mejor sumiller de la Región de Murcia, ofreció después a los asistentes una experiencia sensorial que combinó notas olfativas y gustativas, destacando la expresión de la variedad Monastrell, sello distintivo de los vinos De Nariz.

Con viñedos ubicados en Yecla, Jumilla y el Noroeste de Murcia, esta bodega lidera un proyecto vitivinícola cuyo propósito es rescatar el carácter auténtico del terroir murciano mediante técnicas innovadoras y una cuidada selección de parcelas. Este primer pase marcó el tono del festival, iniciativa del Ayuntamiento de Murcia que cumple su 15ª edición: una apuesta por la conexión entre cine, cultura regional y experiencias participativas.

La combinación de una obra cinematográfica emergente y una cata dirigida por un referente del mundo del vino convierte esta iniciativa en una propuesta diferenciadora, capaz de atraer tanto al público cinéfilo como al enológico. Con asistencia gratuita previa reserva de plaza (comunicacion@ibaff.es), Martínez dirigirá otro 'Catametraje' este viernes 17 de octubre (20.00 horas).

'IBAFF GASTRONÓMICO'

Estas actividades se enmarcan en el 'IBAFF Gastronómico', un conjunto de propuestas paralelas para casar el amor por el séptimo arte y la mejor gastronomía murciana, donde colaboran Estrella de Levante, Aromais, Salazones Garre, MasTrigo y De Nariz.

Entre ellas destaca 'IBAFF de tapas', un recorrido por diversos establecimientos hosteleros del centro de Murcia para tapear en barra y aprender un poquito más sobre el mundo del cine. Con esta iniciativa se han buscado singulares y divertidas conexiones entre los platos y lo que el cine ofrece, que seguro que sorprenderán a quienes se apunten a esta aventura.

Y para rematar esta oferta gastro-cultural se han programado cuatro días de degustaciones gastronómicas en el Ágora Tech con producto murciano y un marcado sabor a cine. Del lunes 13 al jueves 16 de octubre (14.00 horas) se celebrarán estas propuestas, donde no faltarán la proyección de cortometrajes.