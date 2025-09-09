Identificadas varias personas por infringir la Ley de Montes al hacer una barbacoa junto al río Chícamo

Agentes de la Guardia Civil tras sorprender a varias personas haciendo una barbacoa en una zona fluvial junto al río Chicamo - GUARDIA CIVIL

ABANILLA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha identificado a varias personas por una presunta infracción de la ley de Montes, tras ser sorprendidas mientras hacían una barbacoa en una zona de reserva fluvial junto al río Chícamo, en Abanilla (Murcia), según informaron fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

La actuación tuvo lugar el pasado mes, gracias a la colaboración ciudadana, cuando la Benemérita fue alertada de que un grupo de personas estaba haciendo una barbacoa en una zona de vegetación altamente inflamable.

Se trata de una zona clasificada como reserva natural fluvial, una figura de protección que reconoce los tramos de un río que se conserva en estado ecológico excepcional, sin alteraciones significativas y con una dinámica fluvial natural.

Además, este espacio forma parte de la zona de influencia forestal definida por el Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región, que prohíbe expresamente el uso del fuego durante la época de peligro alto de incendios.

Este tipo de ecosistemas alberga especies singulares de flora y fauna autóctona, algunas de ellas endémicas o en situación de vulnerabilidad, como pueden ser anfibios de ribera, aves nidificantes y plantas acuáticas sensibles al impacto humano.

Las personas identificadas fueron informadas de que el uso del fuego en ese enclave constituye una infracción a la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, por incumplir las disposiciones vigentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales.