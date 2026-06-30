Identifican 4 áreas de interés arqueológico en el Castillo de Monteagudo de Murcia tras un estudio pionero con georradar

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, informa de los resultados del estudio geofísico mediante georradar que se está realizando en el entorno del Castillo de Monteagudo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha identificado cuatro áreas de potencial arqueológico en el entorno del Castillo de Monteagudo tras realizar un estudio geofísico con georradar en una superficie de 7.800 metros cuadrados, según ha informado el Consistorio capitalino.

Los trabajos de prospección no invasiva, que han contado con una inversión de 11.470,80 euros, se han ejecutado a profundidades de entre 10 centímetros y 1,90 metros con el objetivo de ahondar en el conocimiento científico del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, vinculado al proyecto estratégico 'Fortalezas del Rey Lobo'.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha supervisado esta actuación y ha destacado que el uso de esta tecnología supone "un avance significativo" para la investigación y la planificación de futuras intervenciones "sin necesidad de excavaciones invasivas".

Según el desglose técnico, dos de las zonas localizadas se ubican a ambos lados del actual cementerio de Monteagudo (este y oeste), mientras que las dos restantes se sitúan al norte y oeste de la parte superior del cerro del Castillo.

La campaña arqueológica ha detectado diversas alteraciones en el subsuelo, entre las que se encuentran terrenos modificados en el pasado, posibles zanjas o excavaciones cubiertas y antiguas canalizaciones.

Para sortear la complejidad del relieve y los accesos, el Consistorio ha empleado de forma simultánea tres equipos especializados: el sistema multicanal Stream DP, el sistema aerotransportado MALA GeoDrone --capaz de alcanzar hasta ocho metros de profundidad-- y el Easy Locator Core.

El Ayuntamiento ha subrayado que esta combinación metodológica y operativa se utiliza por primera vez en España.

La ocupación del Castillo de Monteagudo está documentada desde la época andalusí, de manera especial entre los siglos XI y XIII, cuando formó parte del sistema fortificado del emirato de Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo.

Desde la Administración local han recordado que el uso de estas técnicas electromagnéticas no invasivas ya se aplicó previamente en el municipio para analizar el estado de la urna que alberga el corazón de Alfonso X el Sabio en la Catedral de Murcia.

"Seguimos avanzando en el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la recuperación del patrimonio histórico y cultural de Monteagudo. Este estudio supone un paso fundamental para investigar con rigor científico y planificar futuras intervenciones que permitan consolidar y poner en valor este espacio único dentro del proyecto Fortalezas del Rey Lobo", ha dicho Fernández