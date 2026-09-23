La iglesia del Convento de San José de Caravaca reabre tras su rehabilitación con un concierto de Cantoría - CARM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La iglesia del Convento de San José de Caravaca de la Cruz reabrirá al público tras su rehabilitación con un concierto del grupo vocal murciano Cantoría, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre a las 20.30 horas y servirá para inaugurar el X Ciclo Teresiano-Sanjuanista, cuya programación se desarrollará durante octubre y noviembre, según ha informado el Gobierno regional.

La actuación, presentada este miércoles por la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ofrecerá un programa creado en torno a la figura de Francisco de Zurbarán y al contexto artístico, religioso y musical de los siglos XVII y XVIII. Además, los días 2, 3 y 4 de octubre se celebrarán jornadas de puertas abiertas para mostrar a vecinos y visitantes el resultado de la intervención.

La programación continuará el 15 de octubre, a las 20.30 horas, con el recital homenaje a Santa Teresa de Jesús 'Vive las Huellas', a cargo de Luis Agius, que combinará poesía recitada y concierto de piano con poemas de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León y música original.

El 22 de octubre tendrá lugar la conferencia 'San Juan de la Cruz, el hombre detrás del santo', a cargo del padre Francisco Berbell OCD, prior del convento de San Juan de la Cruz de Segovia. Al día siguiente, el 23 de octubre, se representará el auto sacramental 'Aquesta Divina Unión', a cargo del grupo de teatro Symbolum ad fidem per artem, de Albacete.

El programa continuará el 29 de octubre con la conferencia 'San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia: significado y actualidad', que será impartida por el padre Antonio Benéitez Domínguez OCD, prior del Convento de San Benito el Real de Valladolid.

Asimismo, el claustro del Convento de San José acogerá la exposición 'Huellas de Teresa', formada por paneles informativos sobre las ciudades españolas que integran esta red y que podrá visitarse durante el horario de las actividades.

La rehabilitación, financiada con fondos Next Generation y gestionada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca, ha supuesto una inversión de más de 1,4 millones de euros. Las obras han incluido la restauración de fachadas, cubiertas, espadaña, pinturas murales y bóvedas, así como trabajos de limpieza y conservación de los retablos.

La intervención también ha permitido dotar al antiguo templo de nuevas instalaciones para acoger usos turísticos y culturales, con mejoras en electricidad, climatización, iluminación, protección contra incendios, accesibilidad y sistemas de seguridad, entre otras actuaciones. El concierto de Cantoría se trasladará posteriormente al Museo del Louvre de París el 7 de octubre.

La reapertura coincide con el 450 aniversario de la fundación del Convento de San José, una de las fundaciones impulsadas por Santa Teresa de Jesús en 1576. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003 y adquirido por la Comunidad en 2021 por 800.000 euros.

La titular de Turismo ha señalado que la efeméride estará acompañada de una programación específica a lo largo del año que permitirá "seguir vinculando patrimonio, espiritualidad, cultura y turismo, reforzando la proyección de Caravaca de la Cruz y de la Región de Murcia como destinos de referencia para el turismo cultural y religioso".