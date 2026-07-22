El II Festival de Órgano de La Santa de Totana ofrecerá cuatro conciertos este otoño

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde de Totana, Juan Pagán, posan junto al director del festival, Antonio Cánovas - CARM

El certamen se celebrará entre septiembre y noviembre en el Santuario de Santa Eulalia de Mérida (Totana) TOTANA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Santuario de Santa Eulalia de Mérida, en La Santa de Totana, acogerá este otoño la segunda edición del Festival de Órgano, organizado por la Asociación Ars Culturee, que incluirá cuatro conciertos entre los meses de septiembre y noviembre según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado este miércoles el certamen junto al alcalde de Totana, Juan Pagán, y al director del festival, Antonio Cánovas.

El festival se desarrollará los días 19 de septiembre, 10 de octubre, 7 de noviembre y 28 de noviembre en la iglesia del santuario, donde actuarán organistas en formato de solista y música de cámara utilizando uno de los dos únicos órganos históricos que permanecen activos en el Valle del Guadalentín, rehabilitado en 2005.

Además de los conciertos, la organización ha programado un espacio de encuentro entre el público y los artistas al término de cada actuación, acompañado de una degustación de productos locales.

Asimismo, en colaboración con la sede permanente de la Universidad de Murcia en Totana, se impartirán conferencias de unos 30 minutos sobre historia, arte y musicología para contextualizar el valor patrimonial del complejo, cuyas pinturas rupestres y arquitectónicas conmemoran este año el 400 aniversario de su finalización.