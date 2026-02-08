La iluminación del Molinete compite en los premios LUCI con los 22 mejores proyectos del mundo

Archivo - Nueva iluminación en el Cerro del Molinete - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

El proyecto de iluminación del Parque Arqueológico del Cerro del Molinete ha sido seleccionado como finalista en los premios internacionales LUCI Cities & Lighting Awards 2026. "Esta nominación sitúa a Cartagena entre las 22 ciudades del mundo con los proyectos de iluminación urbana más destacados y vanguardistas del bienio, compartiendo cartel con ciudades como Lyon, Helsinki, Busan o Amberes", ha avanzado este domingo la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Los LUCI Awards, organizados por la red internacional LUCI (Lighting Urban Community International), reconocen cada dos años aquellas intervenciones lumínicas que demuestran un impacto positivo en el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades, con el objetivo último de mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida. Los proyectos son evaluados por un jurado internacional de expertos en diseño de iluminación, planificación urbana e innovación.

La lista de los 22 finalistas de la edición 2026 está disponible en la web de la asociación LUCI. La entrega de los premios a los ganadores tendrá lugar el próximo el próximo 26 de febrero, con motivo de la Cumbre de Ciudades e Iluminación LUCI de Oulu, en Finlandia.

LA LUZ COMO NARRADORA DE LA HISTORIA

El proyecto del Cerro del Molinete, en el que el Ayuntamiento invirtió 275.000 euros, destaca por emplear la luz como una herramienta narrativa y educativa única. La intervención revela las complejas capas arqueológicas del cerro -que abarcan desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX- utilizando temperaturas de color específicas (de 1800 K a 3000 K) para diferenciar y representar visualmente los distintos periodos históricos.

De este modo, esto permite a los visitantes comprender la evolución milenaria del espacio de un solo vistazo. La singularidad del proyecto reside en su sistema de iluminación dinámica y guiada.

Mediante un control Bluetooth, los guías turísticos pueden activar escenas lumínicas que hacen "aparecer y desaparecer" los vestigios de distintas civilizaciones, creando una experiencia museográfica al aire libre magistral y emotiva. Este enfoque ha sido clave para transformar una zona antes poco frecuentada en una de las principales atracciones turísticas nocturnas de la ciudad.

El diseño prioriza rigurosamente la sostenibilidad y la protección del patrimonio y el medio ambiente. Para minimizar la contaminación lumínica, se emplean principalmente fuentes de luz de baja altura y un sistema de control que reduce las emisiones de luz hacia el cielo, preservando los hábitats de las especies nocturnas y la calidad del firmamento.

UN RECONOCIMIENTO ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO

La nominación reconoce a Cartagena como un referente en la aplicación de una iluminación urbana inteligente, respetuosa con el patrimonio y capacitadora para la divulgación cultural. En esta misma categoría de 'Diseño de iluminación arquitectónica', Cartagena compite con otros proyectos españoles, la iluminación del Cerro de San Cristóbal en Almería y de la Catedral de Granada.

La competencia es verdaderamente global y abarca una amplia gama de enfoques. De ahí que la alcaldesa haya valorado que "el alcance internacional de estos premios subraya la excelencia del proyecto cartagenero, situado entre las iniciativas más innovadoras para mejorar la vida urbana a través de la luz".

En los finalista están, desde la Ópera de Amberes (Bélgica), que "respira" con el pulso cultural de la ciudad, hasta el Puente Gwangan de Busan (Corea del Sur), que visualiza datos ambientales en tiempo real. Desde el revolucionario alumbrado público inteligente de Dietzenbach (Alemania), que actúa como centro de servicios IoT, hasta el conmovedor proyecto comunitario "Iluminando a un gigante" en Flores da Cunha (Brasil).

La lista la completan intervenciones en ciudades como Budapest (Hungría), Eindhoven (Países Bajos), Fráncfort (Alemania), Guadalajara (México), Hebrón (Palestina), Helsinki (Finlandia) con dos proyectos, Lyon (Francia), Madium (Indonesia), Nantes (Francia), Rheine (Alemania), el Consejo de Richmond y Wandsworth de Londres (Reino Unido), Tallin (Estonia), La Haya y Zutphen (Países Bajos).