Importadores de Hong Kong, Indonesia y Malasia conocerán la oferta agroalimentaria de la Región en la Fruit Attraction

La consejera Sara Rubira en la feria Asia Fruit Logistica junto a la delegación regional y el cónsul general de España en Hong Kong, Manuel Aguirre de Cárcer - CARM

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de empresarios de Hong Kong, Indonesia y Malasia conocerán la oferta agroalimentaria de la Región de Murcia en la feria Fruit Attraction de Madrid, a la que asistirán gracias a la invitación del Gobierno regional, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha hecho este anuncio en Hong Kong, en el seno de las actividades que se desarrollan en la feria Asia Fruit Logística, donde ha tenido la oportunidad de reunirse con algunos de los empresarios que formarán parte de la misión inversa.

"Hablamos de una importante acción comercial que nos permitirá durante varios días contar con grandes importadores de Hong Kong, Indonesia y Malasia que tendrán la oportunidad de visitar nuestra gran oferta expositiva, mantener encuentros comerciales y cerrar acuerdos para la exportación de productos a Asia", ha explicado la consejera.

"Se trata de una iniciativa que nace tras la visita del Gobierno regional el pasado año a Hong Kong, donde pudimos conocer de primera mano las necesidades de las empresas de la Región de Murcia, las nuevas vías de exportación en el amplio mercado asiático, así como las preferencias de sus consumidores, lo que nos ha permitido definir acciones como ésta que en unas semanas materializaremos", ha agregado Rubira.

En concreto, ha apuntado que la propuesta fue realizada durante el encuentro que mantuvo con la Cámara de Comercio de España en Hong Kong.

La consejera ha recordado que en la pasada edición de Fruit Attraction en Madrid la Región de Murcia contó con la presencia de 116 empresas del sector agroalimentario e industria auxiliar, lo que la convirtió en una de las regiones españolas con mayor participación en la cita, con un estand institucional de 64 metros cuadrados dedicados a área de reuniones y encuentros comerciales, así como a zona de degustación de productos de la Región.