Un incendio afecta a una galería de arte en el centro de Cieza sin causar heridos

CIEZA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Un incendio declarado esta tarde ha afectado a la galería de arte Efe Serrano, situada en el centro de Cieza, sin que se hayan registrado heridos, según han informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El teléfono único de Emergencias '1-1-2' ha recibido sobre la 1.15 horas una veintena de llamadas de vecinos que alertaban de una gran humareda que salía de un inmueble ubicado en la calle San Sebastián, frente al Museo Siyâsa.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de los parques de Cieza y Molina de Segura, así como una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los servicios sanitarios no han tenido que atender a ninguna persona, mientras que los bomberos trabajaron en la extinción del fuego. Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni el alcance de los daños materiales.