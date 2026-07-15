Activado el nivel 1 del Plan Infomur por un incendio forestal en Las Balsicas (Mazarrón) - UDIF

El fuego, declarado de madrugada en una zona de difícil acceso, moviliza medios terrestres y aéreos

MAZARRÓN (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia trabajan desde la madrugada de este miércoles en la extinción de un incendio forestal declarado en la zona de El Alamillo, en la pedanía de Las Balsicas, en el término municipal de Mazarrón, lo que ha obligado a activar la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Región de Murcia (Infomur).

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' comenzó a recibir, a partir de las 2.50 horas, numerosas llamadas alertando del fuego, localizado en la cumbre de una montaña y en una zona de difícil acceso para los medios terrestres.

Los primeros efectivos desplazados evaluaron los accesos para facilitar el inicio de las labores de extinción y la incorporación del resto del operativo. Como medida preventiva, la Policía Local de Mazarrón informó a los vecinos de la zona sobre las actuaciones a seguir y les recomendó permanecer atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia, según ha informado el '1-1-2'.

La evolución del incendio ha llevado a la Dirección del Plan Infomur a activar, a las 5.49 horas, la Situación Operativa 1, prevista para incendios forestales que pueden afectar de forma grave a terrenos forestales y, de manera leve, a la población o a bienes no forestales, pudiendo requerir la incorporación de medios extraordinarios para su extinción.

El incendio permanece activo y en la zona trabajaban agentes medioambientales, cinco brigadas forestales terrestres, una dotación de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, así como efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Mazarrón y Protección Civil.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2', está previsto que a lo largo de la mañana se incorporen nuevos medios aéreos para reforzar las labores de extinción.

Las autoridades mantienen la recomendación de evitar desplazamientos por la zona afectada, no acercarse al incendio, facilitar el acceso de los vehículos de emergencia y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.