La incorporación de 4 nuevos agentes eleva a 28 la plantilla de la Policía Local de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha incorporado este jueves a cuatro nuevos policías locales. Con ellas, el cuerpo municipal alcanza los 28 agentes, un refuerzo que "incrementa de manera notable su capacidad de actuación y respuesta para velar por la vigilancia, la protección y el bienestar de todos los vecinos en las distintas zonas del municipio", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Antes de la jura de los nuevos policías, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, dio la bienvenida a los participantes en la I Jornadas de Trabajo de Perros Detectores en Personas en Movimiento y Estupefacientes, un encuentro pionero que reúne a unidades especializadas de distintos municipios y organismos.

En su intervención, la alcaldesa ha destacado la importancia de esta iniciativa para "mejorar nuestras técnicas de detección y reforzar la seguridad colectiva".

Durante las jornadas se llevarán a cabo ejercicios progresivos, desde la detección básica en personas hasta entrenamientos avanzados. En los escenarios más exigentes, los perros deberán trabajar con individuos en movimiento y superar distracciones intencionadas -música a gran volumen, humo, gritos, y otros estímulos- para poner a prueba su concentración y eficacia.

Este programa formativo pretende elevar los estándares de preparación de los equipos caninos y asegurar una respuesta rápida y precisa ante posibles situaciones de riesgo. Cabe señalar que la Policía Local de Archena cuenta con 4 perros en su unidad canina.