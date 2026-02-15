Se incorporan a los trabajos de extinción en Cabo Tiñoso dos BIR con agentes medioambientales

Continúan los trabajos para asegurar la zona calcinada y evitar cualquier posible rebrote de las llamas - DG DE PATRIMONIO NATURAL Y ACCIÓN CLIMÁTICA

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esta tarde, a las 16.00 horas, se han incorporado a los trabajos de extinción dos Brigadas de Intervención Rápida (BIR), con agentes medioambientales, relevando a los efectivos que llevan trabajando en la zona desde las 5.00 horas de esta mañana.

Aunque el incendio ya está estabilizado, según informaban fuentes del '1-1-2' y el propio presidente regional, Fernando López Miras, en sus redes sociales, de momento no se ha dado por controlado, ya que continúan los trabajos para asegurar la zona calcinada y evitar cualquier posible rebrote de las llamas.