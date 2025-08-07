Un individuo drogado y ebrio sustrae varios coches, agrede a varias personas y provoca un accidente en Mazarrón

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mazarrón, ha detenido a un individuo, de origen magrebí, quien presuntamente robó varios coches, en uno de ellos viajaba un menor, agredió a varias personas y provocó un siniestro vial al conducir por el interior del paseo marítimo del Puerto de Mazarrón, que es peatonal. El individuo conducía bajo los efectos de sustancias estupefacientes y dio positivo también en alcohol.

Las actuaciones se iniciaron la pasada semana en el Puerto de Mazarrón, en dicha localidad, cuando guardias civiles de Prevención de Seguridad Ciudadana fueron alertados de la comisión del robo con violencia de un vehículo.

La patrulla de la Benemérita se trasladó hasta el lugar indicado y hallaron a la víctima, que relató que mientras se encontraba en su vehículo, acompañado de su hijo menor de edad, detenido en un semáforo, un hombre accedió al interior del mismo, se sentó en el lugar del copiloto y comenzó a forcejear con éste, obligándole a salir del vehículo.

En ese instante logró sacar de forma apresurada al menor del interior, justo antes de que el autor de los hechos huyera conduciendo el vehículo sustraído.

Los guardias civiles se coordinaron con el resto de patrullas en servicio tanto de la Benemérita como de la Policía Local de Mazarrón, con la finalidad de localizar el vehículo sustraído y detener a su autor.

Inmersos en el dispositivo de búsqueda establecido para la búsqueda del vehículo sustraído, los guardias civiles se encontraron con otra persona, que presenta numerosas lesiones en el rostro, que requirió la atención de la patrulla.

El herido informó que una persona, de características similares a las del primer hecho delictivo, le había robado la furgoneta y sus pertenencias durante esa mañana.

Según la víctima, el robo se materializó aprovechando un momento de descuido en el que le propinó numerosos puñetazos e intentó asfixiarle para, finalmente, arrebatarle las llaves del vehículo y huir con este.

La Guardia Civil encontró esta furgoneta sustraída próxima al lugar del robo con violencia del que se había recibido aviso esa mañana, por lo que, según se desprende de la investigación, la sustracción de la furgoneta fue previa a la sustracción del turismo y ambos hechos cometidos por la misma persona.

Durante todas estas pesquisas, la Policía Local de Mazarrón alertó a la Guardia Civil que en la avenida del Alamillo de Puerto de Mazarrón se había producido un siniestro entre dos vehículos, uno que se encontraba estacionado y el otro correspondía con el turismo sustraído.

En el lugar se hallaba el autor del siniestro vial y conductor del vehículo sustraído detenido por la Policía Local de Mazarrón, que, al parecer, también se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los guardias civiles comprobaron 'in situ' que el detenido en el siniestro vial se correspondía con la descripción física aportada por las dos víctimas y demás testigos de los hechos, tanto de la sustracción inicialmente de la furgoneta como de la del turismo.

Las primeras pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido, presuntamente, sustrajo la furgoneta, la abandonó y se apropió del turismo en el que se encontraba el hombre con su hijo. Además, durante el trayecto recorrido con el segundo vehículo sustraído, condujo a gran velocidad por la vía pública, llegando a colisionar también con otro vehículo que se encontraba circulando, provocando daños en el mismo y poniendo en riesgo la integridad física de sus ocupantes.

Tras esta colisión, continuó circulando a gran velocidad por la localidad costera, unos hechos que alarmaron a los vecinos de la zona. El ahora detenido llegó, incluso, a circular por el interior del paseo marítimo de Puerto de Mazarrón, donde está prohibida la circulación debido a que su uso es exclusivamente peatonal. Finalmente, colisionó con otro turismo que se encontraba estacionado.

Entre sus pertenencias, el detenido llevaba cinco teléfonos móviles sustraídos -tres de ellos pertenecían a las víctimas de los robos con violencia-, documentación, efectivo y tarjetas bancarias de estas y otras víctimas.

En las pruebas de alcoholemia y drogas, el conductor detenido dio positivo en ambas, por lo que además de atribuirle los delitos de robo con violencia y daños, también se le instruyen diligencias por delitos contra la seguridad vial.

Durante la investigación, los guardias civiles localizaron a otra víctima más, en este caso el propietario de una de las tarjetas bancarias que, posteriormente, denunció al ahora detenido por otro robo con violencia e intimidación cometido instantes antes de los robos de los vehículos.

Esta víctima relató que el ahora detenido le realizó un seguimiento a pie y después se abalanzó y le estranguló, quedando inconsciente. Cuando retomó la conciencia, comprobó que le había sustraído la cartera con documentación, tarjetas bancarias y efectivo, así como su teléfono móvil.

El detenido quedó ingresado en un centro hospitalario debido a las lesiones originadas por el grave siniestro vial que sufrió con el segundo vehículo sustraído.