El Info y Abiomur coordinan la presencia regional en BioSpain 2026, una de las citas más relevantes de Europa

Imagen del expositor de la delegación regional en BioSpain 2026, considerado como el mayor evento biotecnológico de toda España y uno de los más importantes de Europa - CARM

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), y la Asociación de Empresas y Entidades del sector BIO de la Región de Murcia (Abiomur) han impulsado la proyección y las oportunidades de negocio del sector biotecnológico de la Región de Murcia en BioSpain 2026.

El encuentro, celebrado en Bilbao, permitió a organismos y compañías regionales mostrar sus soluciones y establecer contactos con empresas, inversores y otros agentes de uno de los sectores tecnológicos con mayor componente de conocimiento.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, subrayó que se trata de un sector "que combina conocimiento, innovación y capacidad empresarial, y que está ganando peso de forma sostenida en la Región".

"La biotecnología tiene además una enorme capacidad para generar soluciones en ámbitos muy distintos, desde la salud hasta la alimentación o la industria, y queremos acompañar ese crecimiento para que se traduzca en más inversión, más empleo cualificado y empresas con mayor capacidad para competir", añadió.

La delegación regional contó con un expositor propio, concebido como escaparate conjunto del ecosistema biotecnológico de la Región y como punto de encuentro para la actividad empresarial durante la feria. Las entidades que participaron en la feria fueron el Instituto de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), UCAM Hitech, LucasBiotech, Votum Labs, Talento Científico, 3ABiotech, Marbyt y Kinsy.

La participación facilitó el acceso a reuniones bilaterales y contactos especializados para explorar acuerdos comerciales, colaboraciones tecnológicas, posibilidades de inversión y nuevos proyectos. Esta presencia se produce, además, en un momento de crecimiento de la actividad biotecnológica regional.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2024, el gasto en I+D interna en biotecnología alcanzó los 61,4 millones de euros en la Región de Murcia, un 4,8 por ciento más que el año anterior y más del doble que una década antes, cuando rondaba los 30 millones.

El personal dedicado a estas actividades creció un 18,5 por ciento en el último año, hasta 1.107 personas, de forma que la Región se sitúa en tercera posición en el ranking de crecimiento del conjunto del país.

UNO DE LOS GRANDES PUNTOS DE ENCUENTRO DE LA BIOTECNOLOGÍA EUROPEA

BioSpain 2026 celebró en el Bilbao Exhibition Centre, del 29 de septiembre al 1 de octubre, su decimotercera edición y está considerado como el mayor evento biotecnológico de España y uno de los principales encuentros europeos del sector.

Su programa reunió a empresas, investigadores, inversores e instituciones y abordó ámbitos como la salud, la alimentación, la bioeconomía y la transición industrial verde. Uno de sus principales ejes fue el programa de reuniones bilaterales, orientado a favorecer nuevas colaboraciones, inversión y transferencia de conocimiento.