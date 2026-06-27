Inma Sánchez (PSRM): "El PP no ha hecho ni un kilómetro de autovía nuevo en 15 años"

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MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE, Inma Sánchez, ha asegurado que, mientras que el Gobierno de España está poniendo en marcha infraestructuras clave en la Región de Murcia, "el PP no ha hecho ni un solo kilómetro de autovía nuevo en 15 años".

"El Gobierno de España ha triplicado la inversión anual en infraestructuras en la Región desde 2017, pasando de 170 millones de euros a los 530 millones de 2025. Solo en carreteras, desde junio de 2018, Murcia ha sido la tercera provincia en volumen de licitación y la cuarta en inversión ejecutada, con 606 millones y 764,4 millones acumulados, respectivamente", ha resaltado.

"El Partido Popular, una vez más, retuerce la realidad. Resulta sorprendente escuchar al PP hablar de abandono cuando el Gobierno de España está haciendo realidad proyectos estratégicos que llevaban muchísimo tiempo esperando", ha respondido la senadora socialista al senador del PP José Ramón Díez de Revenga.

En este sentido, Inma Sánchez ha destacado la puesta en marcha del Arco Noroeste, un hito histórico para la Región de Murcia y que se desarrolló en su totalidad durante este ciclo de gobierno socialista.

"Pero no solo eso, hace apenas unos días, el Ministerio adjudicó las obras del primer tramo del Arco Norte de Murcia con una inversión de más de 84 millones de euros", ha recordado.

"Tal y como señaló nuestro secretario general y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el Gobierno de España está transformando la movilidad de la Región de Murcia y lo está haciendo con inversiones millonarias. Con estas actuaciones, hacemos realidad reivindicaciones históricas en la Región de Murcia y que, sin duda, servirán para mejorar la vida de la ciudadanía", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de España ha adjudicado la redacción del proyecto del último tramo pendiente de la autovía del Reguerón y las obras para añadir un cuarto carril en la MU-33 a su paso por Murcia hasta el enlace con MU30 en sentido Alcantarilla ya están en marcha y se prevé que finalicen a finales de 2027. "Frente a la propaganda del PP, los hechos son claros: el Gobierno de España invierte, licita, ejecuta y cumple con la Región de Murcia".

"El Partido Popular no puede dar lecciones en materia de infraestructuras. En los últimos 15 años no ha construido ni un solo kilómetro nuevo de autovía autonómica en la Región de Murcia. Mientras critican las inversiones del Gobierno de España, mantienen paralizados proyectos estratégicos que son de su competencia, como la RM-1, la Autovía del Norte o la conexión Lorca-Caravaca, fundamentales para la vertebración territorial y el desarrollo económico de numerosos municipios", ha indicado.

Finalmente, la senadora socialista ha remarcado que la Región de Murcia "no necesita más victimismo ni confrontación, sino trabajo, inversiones y gestión. Y eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno de España, frente al PP que lleva años instalado en la queja permanente mientras incumple sus propias competencias".