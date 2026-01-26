El INSS pagó 4.330 millones de euros en pensiones y prestaciones en 2025 en la Región de Murcia

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el director provincial del INSS, José Antonio Morales, en las dependencias del organismo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha visitado este lunes la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde ha informado de que el organismo estatal pagó en 2025 un total de 4.330 millones de euros en pensiones y prestaciones en la comunidad, lo que supone un incremento del 7% y 282 millones de euros más que en 2024.

"El INSS es la entidad que administra el presupuesto más alto de la Comunidad Autónoma, y por eso, su trabajo, sus decisiones y operaciones ejercen un impacto decisivo en el bienestar de cientos de miles de ciudadanos de la Región de Murcia y en la propia estabilidad de la economía regional", ha destacado.

Lucas ha recordado que todos los pensionistas de la Región de Murcia empiezan a cobrar este lunes su nómina con la actualización correspondiente a la revalorización del 2,7% aprobada por el Gobierno de España para 2026, con la que la pensión media de jubilación se sitúa en 1.400 euros al mes, 422 euros más que en 2018.

Otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no contributivas han aumentado un 11,4%, mientras que las pensiones SOVI de vejez e invalidez se han revalorizado un 7,07%, según informaron fuentes de la Delegación en un comunicado.

El delegado del Gobierno, que ha estado acompañado por el director provincial del organismo, José Antonio Morales, ha destacado que el INSS constituye "un pilar fundamental del estado de bienestar en la Región de Murcia, pues garantiza la protección social y económica de los ciudadanos en aspectos fundamentales como el fomento de la igualdad o la lucha contra la pobreza".

En este sentido, Lucas ha detallado que 29.910 pensionistas (20.184 mujeres y 9.726 hombres) de la Región de Murcia, perciben el complemento de maternidad con un importe medio mensual de 86,39 euros. Además, el complemento para la reducción de la brecha de género se abona a 35.895 pensionistas (26.964 mujeres y 8.931 hombres), con una cuantía media mensual de 82,93 euros.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Lucas ha reivindicado la importancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como "la herramienta más poderosa para combatir la pobreza y promover la inclusión social". Desde que el Gobierno de España implantó el IMV en junio de 2020 se ha abonado a nivel nacional más de 18.400 millones de euros, 706.501.696 euros en la Región de Murcia

La nómina de diciembre ascendió a 16.901.788 euros y el número de beneficiarios a 129.609. Adicionalmente, 29.574 personas percibieron la ayuda de protección a la infancia.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha felicitado a los 324 servidores públicos que forman plantilla de la Dirección Provincial del INSS en la Región de Murcia, pues, según ha manifestado, "la gestión eficiente de esta descomunal cantidad de recursos económicos exige un trabajo metódico y comprometido y un servicio de atención al público moderno, accesible y que esté a la altura de las expectativas ciudadanas".

ATENCIÓN A MÁS DE 200.000 PERSONAS

En 2025, el INSS atendió a 209.375 personas tras acometer un proceso de modernización para mejorar la experiencia del ciudadano en su relación con la Seguridad Social, combinando la atención presencial con herramientas digitales.

Entre esas mejoras destacan la implantación de un sistema de avisos para informar sobre hitos clave en la tramitación de prestaciones o la agilización de trámites de nacimiento, que permite tramitar el derecho a la asistencia sanitaria del recién nacido directamente desde el hospital.

Por su parte, Morales ha destacado el éxito de los protocolos de colaboración firmados con los ayuntamientos y las áreas de asuntos sociales, "que nos han convertido en la provincia que cubre el mayor porcentaje de población bajo estos convenios, alcanzando a más del 96%".

El INSS dispone de una red de diez centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), ubicados estratégicamente en las localidades de Murcia, Cartagena, Lorca, Totana, Yecla, Jumilla, Cieza, Caravaca de la Cruz, Molina de Segura y Mula.