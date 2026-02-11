Instruyen diligencias contra un joven por conducción temeraria en Cartagena (Murcia)

1050995.1.260.149.20260211132643 Una agente visiona las imágenes - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra un hombre de 19 años tras aparecer en un vídeo difundido en redes sociales cuando conducía un turismo de forma temeraria en una rotonda de Cartagena (Murcia).

En concreto, al joven se le atribuye la presunta autoría de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando especialistas del Sector de Tráfico de Murcia detectaron la existencia de un vídeo difundido por redes sociales en el que un coche derrapaba sobre su eje trasero después de realizar un violento viraje en una rotonda.

El Instituto Armado comprobó que las imágenes habían sido tomadas en la carretera RM-311 a su paso por la diputación cartagenera de La Palma.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico realizó una serie de pesquisas que resultaron positivas con la identificación y localización de la persona que grabó el vídeo.

El análisis de los documentos gráficos disponibles puso de manifiesto que el conductor circulaba de forma manifiestamente temeraria, actuando de forma deliberada y consciente, y poniendo en peligro la vida o la integridad de otros usuarios de la calzada.

En menos de una semana, la investigación ha culminado con la identificación del conductor, un joven al que le han sido instruidas diligencias como presunto autor de delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Cabe recordar que el delito de conducción temeraria se encuentra recogido en el Código Penal y puede ser castigado con penas de prisión seis meses a dos años, multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de uno a seis años.