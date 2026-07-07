Interior detecta en VioGén 5.733 casos activos de víctimas de violencia de género en la Región de Murcia

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). El nuevo modelo se apoya en - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén en la Región de Murcia un total de 5.733 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 3.106 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

A 30 de junio de este año, del total de casos activos en la comunidad autónoma 81 tenían riesgo alto, 884 medio, 4.768 bajo y ninguno extremo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 87 mujeres menores de 18 años; 1.587 de 18 a 30 años; 2.628 de 31 a 45 años; 1.338 de 46 a 64 años; y 93 de 65 años o más.

Los datos también revelan que en la Región hay 3.106 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, de los que 97 está en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, hay nueve casos de este tipo en riesgo alto y 88 en medio.

Igualmente, la estadística refleja 795 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con ninguno en riesgo extremo, 76 en alto y 719 en medio.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 103.746 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.495 son con menores a cargo. Del total de casos activos, 20 están en riesgo extremo, 1.144 en alto, 15.065 en medio, y 87.517 en bajo.

Por edades, Interior señala que existen 1.323 mujeres menores de 18 años; 25.495 de 18 a 30; 48.014 de 31 a 45; 26.435 de 46 a 64; y 2.479 de 65 o más.

Asimismo, hay 53.495 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.583 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 145 en alto y 1.435 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

La estadística muestra 12.979 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 20 de ellos en riesgo extremo, 1.097 en alto y 11.862 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.621; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.856; la Comunidad de Madrid, con 12.642; Canarias, con 6.459; Galicia, con 6.090; Región de Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.668; Castilla y León, con 5.534; Baleares, con 4.249; Extremadura, con 2.909; Aragón, con 2.451; Asturias, con 2.274; Navarra, con 2.184; Cantabria, con 1.602; La Rioja, con 910; Ceuta, con 326; y Melilla, con 238.