Investigadas tres personas en Caravaca por abandono y maltrato animal tras arrojar cachorros desde un coche

Uno de los perros - GUARDIA CIVIL

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los animales a tres vecinos de Caravaca de la Cruz (Murcia), por abandonar a dos cachorros en estado de inanición severa y con signos de maltrato físico en los extrarradios del municipio, según ha informado la Benemérita.

La intervención se desencadenó gracias a la colaboración de un agente de la Policía Local fuera de servicio, que presenció cómo el conductor de un vehículo arrojaba a los dos canes desde el maletero de un coche para abandonarlos de forma apresurada, lo que puso en grave riesgo la integridad de los animales, que presentaban un cuadro clínico de desnutrición severa y caquexia.

Tras el rescate, los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) confirmaron, mediante informes veterinarios, que los cachorros llevaban semanas sin recibir cuidados básicos ni alimento. Además, uno de ellos presentaba una mutilación parcial en el rabo (caudectomía), práctica prohibida por la normativa vigente salvo por necesidad terapéutica acreditada.

Los animales fueron trasladados a servicios especializados para su recuperación y posterior puesta en adopción.

Por su parte, los agentes de la Benemérita han instruido las diligencias correspondientes contra los tres sospechosos, que ya han sido localizados e identificados tras las pesquisas policiales.

CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

La Guardia Civil ha aprovechado la resolución de este caso para recordar la vigencia de su campaña #YoSíPuedoContarlo.

El Instituto Armado recuerda que el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal y apela a la colaboración ciudadana a través del teléfono '062' para denunciar cualquier conducta que atente contra el bienestar de los animales domésticos.