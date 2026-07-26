Investigado un conductor que circuló en sentido contrario más de 10 km en Murcia y escapar de un control

Control Guardia Civil - GUARDIA CIVIL REGIÓN DE MURCIA

MURCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga al conductor de un turismo por como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial, después de protagonizar dos intervenciones policiales en menos de cuatro horas, ambas relacionadas con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, han informado funetes del Instituto Armado.

La primera de las actuaciones con el ahora investigado tuvo lugar durante la madrugada del pasado 11 de julio, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Cartagena interceptó un turismo que circulaba en sentido contrario por la carretera RM-19, entre los kilómetros 10 y 21, utilizaba los carriles de la calzada con sentido Murcia mientras se dirigía hacia San Javier.

Una vez detenido el vehículo, los guardias civiles practicaron al conductor las preceptivas pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados de 0,69 miligramos por litro en la primera prueba y de 0,68 miligramos por litro en la segunda prueba, en aire espirado.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Cartagena instruyó diligencias al conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, al superar la tasa penalmente establecida.

Durante esta actuación, los especialistas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inmovilizaron el vehículo y remitieron las diligencias instruidas al Tribunal de Instancia de San Javier.

Ese mismo día, tan solo tres horas después, mientras el Equipo de Investigación de Siniestros de Cartagena realizaba un dispositivo preventivo de verificación de alcohol y drogas, establecido en la N-301, en el término municipal de Murcia, observó que el mismo vehículo de la incidencia de la RM-19 estaba circulando, pese a encontrarse inmovilizado, y realizaba maniobras de marcha atrás en el acceso a la autovía A-7 con la aparente intención de evitar el control policial.

Los guardias civiles interceptaron el turismo y comprobaron que se trataba del mismo conductor investigado horas antes. Las nuevas pruebas de alcoholemia ofrecieron resultados positivos de 0,52 miligramos por litro en la primera prueba y de 0,51 miligramos por litro en la segunda prueba de aire espirado.

Además, se verificó que el conductor había incumplido la medida de inmovilización impuesta sobre el vehículo tras la primera intervención, por lo que el Equipo de Investigación de Siniestro Viales de Cartagena instruyó nuevas diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente establecida. El vehículo fue retirado y depositado.

TRES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Al conductor del turismo se le ha instruido diligencias por tres delitos contra la seguridad vial. Dos por conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida (artículo 379.2 del Código Penal), castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, además de privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta cuatro años.

Con la agravante del quebrantamiento de la inmovilización del vehículo y reincidencia por alcoholemia positiva. Un tercero por conducción temeraria (artículo 380 del Código Penal), que conlleva pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta seis años.

La Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol al volante incrementa de forma notable el riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial, reduciendo la capacidad de reacción y poniendo en grave peligro la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Asimismo, destaca la importancia de respetar las medidas adoptadas por los agentes, como la inmovilización del vehículo, cuyo incumpliendo puede acarrear nuevas responsabilidades penales.