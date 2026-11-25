La investigadora de la UMU, Noelia García, muestra la exposición a los Reyes - CASA DE S.M. EL REY

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha inaugurado este miércoles una exposición dedicada a Mariana de Austria (1634-1696), quien llegó a ser la mujer más poderosa de la Monarquía Hispánica al asumir la regencia de Carlos II en 1665. Durante cuatro décadas fue reina consorte, regente y reina madre, y a lo largo de este tiempo supo utilizar el arte para crear y comunicar en las cortes europeas del barroco su imagen de mujer fuerte y reforzar su posición política.

La muestra pone el foco en este uso de la iconografía como herramienta para la construcción de la imagen pública de Mariana de Austria, y detrás de todo el trabajo de investigación está la catedrática de la Universidad de Murcia (UMU) Noelia García Pérez, comisaria de la exposición, han informado desde la institución académica

La profesora ha sido la encargada de guiar a los Reyes Felipe VI y Letizia, al presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, y a la primera dama, Doris Schmidauer, en una visita inaugural a la que también ha asistido el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli.

Durante el recorrido, ha explicado el itinerario de la muestra, articulado en torno a cuatro ámbitos: 'Mariana de Austria, de archiduquesa a reina', 'Mariana de Austria, reina consorte', 'Mariana de Austria, reina regente' y 'Mariana de Austria, reina madre'.

En la visita también han estado presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana; el director del Museo del Prado, Miguel Falomir; y el vicepresidente de la Fundación AXA, Luis Sáez de Jáuregui, entre otros.

La exposición, integrada en el proyecto 'El Prado en femenino', reúne más de un centenar de obras -entre pinturas, esculturas, estampas y artes decorativas- procedentes de colecciones nacionales e internacionales, algunas cedidas por el Kunsthistorisches Museum de Viena. A través de piezas de artistas como Velázquez, Martínez del Mazo, Herrera Barnuevo, Carreño de Miranda y Claudio Coello, analiza la construcción y evolución de la imagen pública de Mariana de Austria.

Organizada por el Museo del Prado y la Fundación AXA, la muestra abrirá sus puertas al público este jueves y podrá visitarse hasta el próximo 28 de marzo.

'El Prado en femenino', en el que Noelia García está implicada desde hace años, "es un proyecto que dirige la mirada hacia las mujeres que promocionaron, coleccionaron e inspiraron algunas de las obras más emblemáticas del Museo". La UMU ha señalado que "sin la influencia que ellas tuvieron, especialmente como promotoras, como es el caso de Mariana de Austria, ni el Museo ni las obras que alberga habrían alcanzado el nivel que tienen".

Los trabajos de investigación de 'El Prado en femenino' van acompañados de acciones de divulgación, como una serie de documentales que pueden verse en la web del Museo y que acercan a estas reinas, princesas, regentes y gobernadoras que contribuyeron poderosamente tanto a la creación y consolidación del Museo como al enriquecimiento de las colecciones que hoy se pueden admirar.