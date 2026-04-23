Investigan a un agricultor por un incendio en Sierra Espuña que calcinó 429 hectáreas

1080751.1.260.149.20260423112816 Imágenes del terreno afectado por un incendio forestal en Sierra Espuña - GUARDIA CIVIL

La inspección técnica sitúa el origen de las llamas en una quema de restos vegetales cuatro días antes del incendio

TOTANA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han procedido a la investigación de un agricultor como presunto autor de un delito de incendio forestal por negligencia en el incendio que tuvo lugar en Sierra Espuña el pasado 29 de marzo.

El balance final de la superficie calcinada asciende a 429 hectáreas de terreno forestal en los términos municipales de Totana y Aledo, según ha informado la Benemérita.

El área afectada, enmarcada en el paraje del Llano de las Cabras, pertenece a la Red Natura 2000 y cuenta con la calificación de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La vegetación dañada se compone de pino carrasco, matorral protegido y monte bajo.

La inspección técnica ocular realizada por los agentes sitúa el origen de las llamas en una quema de restos vegetales ejecutada el 26 de marzo, cuatro días antes del incendio.

La investigación determina que el fuego de la quema de sarmientos no quedó extinguido en su totalidad y que el viento desplazó una pavesa hasta una zona de monte situada a 12 metros, lo que inició la propagación.

El Instituto Armado ha acreditado que el investigado disponía de autorización para la eliminación de restos, pero la parcela donde se realizó el fuego no figuraba en dicho permiso.

Asimismo, el informe policial señala el incumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto-Ley 1/2023, que regula la eliminación excepcional de residuos agrícolas mediante quema controlada.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. La actuación se enmarca en el Plan de Prevención y Actuación en Incendios Forestales de la 5ª Zona de la Guardia Civil.