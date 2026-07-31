Investigan una clínica de estética ilegal itinerante que operaba desde apartamentos turísticos - POLICÍA NACIONAL DE MURCIA

La Policía Nacional investiga a dos personas por presunto intrusismo profesional tras intervenir más de un centenar de envases de ácido hialurónico

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional investiga a un hombre y una mujer por su presunta relación con una clínica de estética ilegal itinerante que ofrecía tratamientos de medicina estética en apartamentos turísticos de Cartagena, Murcia, Alicante y Barcelona, según han informado fuentes del Cuerpo.

La investigación se inició tras la denuncia de una doctora que alertó de la posible realización de tratamientos estéticos por personas que carecían de la titulación y habilitación legalmente exigidas para ejercer este tipo de actividad sanitaria.

Las pesquisas permitieron comprobar que los investigados alquilaban temporalmente viviendas de uso turístico en distintas ciudades y captaban clientes a través de redes sociales, donde anunciaban las fechas y ubicaciones en las que prestarían sus servicios.

Los agentes localizaron uno de estos inmuebles en Cartagena y establecieron un dispositivo policial, comprobando que en su interior se desarrollaba una consulta clandestina de medicina estética. En el momento de la intervención identificaron a nueve clientas que esperaban para someterse a diferentes tratamientos.

En el registro de la vivienda fueron intervenidos 113 envases de ácido hialurónico, 14 envases de complejo de neurotoxina purificada, 42 jeringuillas precargadas con productos inyectables, más de 200 agujas hipodérmicas, material para administrar insulina, viales de liporase y diverso instrumental utilizado en procedimientos de medicina estética.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional investiga a los dos responsables de la actividad como presuntos autores de un delito de intrusismo profesional, al considerar que llevaban cuatro años realizando actos propios de una profesión sanitaria sin reunir la capacitación y habilitación legalmente exigidas.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de que los tratamientos de medicina estética sean realizados únicamente por profesionales sanitarios cualificados y en centros autorizados que cumplan las correspondientes garantías sanitarias.