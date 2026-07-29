Investigan en Mazarrón al propietario de dos perros por presunto maltrato animal - GUARDIA CIVIL MURCIA

MAZARRÓN (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga al propietario de dos perros localizados en una finca de Mazarrón por un presunto delito contra los animales, después de que uno de ellos tuviera que ser sacrificado debido a su estado y el otro fuera rescatado con graves signos de abandono.

La investigación, desarrollada por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se inició gracias a la colaboración ciudadana, tras recibirse un aviso sobre la situación de dos perros que, al parecer, permanecían en condiciones incompatibles con su bienestar.

Durante la inspección de la finca, los agentes comprobaron que ambos animales presentaban un avanzado estado de desnutrición y un importante deterioro físico. Una perra de raza bodeguero fue trasladada de urgencia a un centro veterinario, donde se le diagnosticó un cuadro de extrema caquexia, deshidratación, anemia, lesiones cutáneas generalizadas y otras patologías graves, por lo que tuvo que ser sometida a eutanasia por motivos humanitarios, según ha informado la Benemérita.

El segundo animal, un pastor alemán, también fue trasladado a un centro veterinario, donde se le detectó un severo estado de caquexia, lesiones dermatológicas, parasitación y diversas afecciones compatibles con un prolongado periodo de abandono, iniciándose de inmediato el tratamiento correspondiente.

Tras las pesquisas, los agentes identificaron e investigaron al propietario de los animales como presunto autor de un delito contra los animales por maltrato mediante la omisión de los cuidados legalmente exigibles. Además, formularon las correspondientes denuncias administrativas por infracciones a la normativa sobre animales de compañía.

El perro rescatado ha quedado a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón, administración competente en materia de animales de compañía.

La Guardia Civil ha recordado que la colaboración ciudadana resulta esencial para detectar casos de maltrato o abandono animal y ha animado a comunicar este tipo de situaciones a través del teléfono 062 o de los canales oficiales del cuerpo.