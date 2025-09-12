Investigan a 2 personas tras sorprenderlas con 400 kilos de melocotones en el maletero de su coche en Cieza

Parte de los melocotones que había dentro del vehículo - GUARDIA CIVIL

La fruta, que procedía de una finca cercana, han sido donada a un comedor social

CIEZA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a dos personas con un abultado historial delictivo relacionado por hurtos de productos hortofrutícolas tras sorprenderlas en Cieza (Murcia) con 400 kilos de melocotones en el maletero del vehículo en el que viajaban, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició en el marco de los servicios establecidos para la vigilancia y protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, cuando agentes de Seguridad Ciudadana desplegados en un dispositivo detectaron de madrugada la circulación de un turismo sospechoso.

Los guardias civiles interceptaron el coche, ocupado por dos personas. El acompañante se dio a la fuga a pie, mientras que el conductor fue identificado.

El examen del vehículo resultó positivo con el hallazgo de 13 sacos de basura repletos de melocotones, así como distintas herramientas de las empleadas para la recolección de la fruta y linternas frontales con las que acceder de forma discreta a pie de árbol.

La Guardia Civil averiguó que la fruta procedía de una finca cercana. Los sacos ocupaban el maletero y los asientos traseros, mientras que en el asiento del acompañante se localizó un teléfono móvil, al parecer propiedad de la persona que se había dado a la fuga.

Equipos ROCA (contra robos en el campo) de la Guardia Civil iniciaron una serie de pesquisas que les permitieron identificar al titular del teléfono y averiguar que, junto al conductor, contaba con un abultado historial delictivo relacionado con hurtos de productos hortofrutícolas en fincas de la comarca.

La investigación finalizó con la investigación de ambos sospechosos, a los que les fueron instruidas diligencias por la presunta autoría de delito de hurto. Los 400 kilos de melocotones recuperados han sido donados a un comedor social de Cieza.