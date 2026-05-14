Archivo - El IPC se mantiene en el 3,4% en la Región de Murcia en abril - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,4% en Murcia en abril en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de abril los precios encadena 3 meses de subidas en Murcia. En términos mensuales, la inflación en Murcia aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de añola subida llega al 1,9%.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,7% más que en abril de 2025 (+1,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 7,1% más (+2 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,7% más (+1,4 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,3% más (+1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en información y comunicaciones, un -0,2% (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla - La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106