El IPC sube al 2,1% en Murcia en febrero

Variación interanual del Índice de Precios al Consumo en la comunidad - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,1% en Murcia en febrero en tasa interanual, 2 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de febrero la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Murcia aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año los precios se mantienen.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5% más que en febrero de 2025 (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,9% más (-0,7 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,1% más (-0,8 puntos) y enseñanza, un 3% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, con un -0,8%; información y comunicaciones, un -0,6% (-0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); transporte, un -0,1% (+0,9 puntos), las tres únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%.

Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunidad Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Cataluña (2%) y Castilla-La Mancha(2%).

Galicia (+0,3%), Extremadura (+0,2%) y Murcia (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.