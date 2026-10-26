Archivo - El IPRI aumenta un 22,7% en septiembre en la Región de Murcia- EUROPA PRESS - ARCHIVO

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han subido un 22,7% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, por encima de la media nacional, donde aumentó un 18,3%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, los precios industriales han aumentado un 21,8% en la Región de Murcia. Además, en comparación con el mes anterior, han aumentado un 5,7%.

En términos interanuales, los precios de los bienes de consumo no duradero han subido un 4%, los bienes de consumo duradero se mantienen en un 2,5%, los de equipo un 5,8% y los intermedios un 3,9%, mientras que la energía ha aumentado un 44,2%.

DATOS NACIONALES

Los precios industriales se dispararon un 18,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 5,1 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde noviembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

Con la tasa interanual del noveno mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena siete meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 16,3 puntos, hasta el 49,8%, la más alta desde octubre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y, en menor medida, del refino de petróleo.

En concreto, los precios de las coquerías y el refino de petróleo se dispararon un 76,2% interanual en septiembre, mientras que los precios del suministro de energía eléctrica y gas aumentaron un 43,5% interanual.

Por su parte, los bienes intermedios aumentaron cinco décimas su tasa interanual, hasta el 7,5%, por el aumento de los precios en la fabricación de productos para la alimentación animal; la forja, estampación y embutición de metales, y la fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

Excluyendo la energía, los precios industriales aumentaron su tasa interanual dos décimas, hasta el 3,6%, situándose 14,7 puntos por debajo del índice general.

En los nueve primeros meses del año, la inflación industrial ha subido una media del 17,8% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo acumulando un alza del 85% y el suministro de energía eléctrica y gas, del 38,7%.

TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN SUS PRECIOS INDUSTRIALES

La inflación industrial registró en septiembre tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Canarias (+45,9%), Asturias (+44,9%), Baleares (+40,4%), Andalucía (+30,3%), y Región de Murcia y País Vasco (+22,7% en ambos casos).

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Extremadura (+6%), Cantabria (+8,2%) y Castilla y León (+9,7%), únicas regiones con repuntes inferiores a los dos dígitos.

LOS PRECIOS SUBEN UN 4% MENSUAL

En valores mensuales (septiembre sobre agosto), la inflación industrial subió un 4% tras encarecerse un 10,8% la producción y distribución de energía eléctrica, aumentar en un 13,3% el refino de petróleo y subir un 4,4% la producción de gas.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la fabricación de productos químicos (-0,8%), fabricación de productos de plástico (-0,7%) y fabricación de otros productos alimenticios (-0,5%).