Isabel Gadea (PSRM): "López Miras está sobreactuando para sacar rédito político de un drama humanitario" - PSRM

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha acusado este jueves al presidente de la Región, Fernando López Miras, de utilizar la inmigración para "confrontar y generar alarma social" y obtener "rédito político de un drama humanitario".

Gadea ha criticado que López Miras haya rechazado la reunión propuesta por el delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, para abordar la situación migratoria en las costas de la Región.

A su juicio, si la situación fuera "tan grave" y el objetivo fuera resolverla, el presidente regional debería aceptar la propuesta y trabajar "desde la coordinación entre administraciones", según ha informado el PSRM.

La dirigente socialista ha sostenido que la llegada de embarcaciones procedentes de la ruta argelina "no es una situación excepcional" y ha recordado que las costas de Murcia, Almería y Alicante han recibido este tipo de embarcaciones "históricamente".

En este sentido, ha citado que en noviembre de 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, llegaron 650 inmigrantes a las costas de la Región en tres días.

Asimismo, ha destacado el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para vigilar las costas y ha señalado que las personas llegadas recientemente en embarcaciones han sido detenidas y se han iniciado los correspondientes procedimientos administrativos de expulsión, según ha indicado.

Gadea ha acusado a López Miras de "alimentar discursos racistas" y ha vinculado sus declaraciones con la situación vivida en Torre Pacheco hace un año. Frente a ello, ha defendido combatir a las mafias que trafican con personas, reforzar la cooperación entre administraciones y garantizar "en todo momento" el respeto a los derechos humanos.