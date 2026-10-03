Isabel Gadea: "La Región estuvo sin presidente en los momentos más duros del temporal"

Archivo - El PSOE de Murcia afirma que "el modelo de gestión del PP en la Región ha sido condenado a prisión" - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha denunciado que ayer la Región de Murcia "estuvo sin presidente en los momentos más duros del temporal, ya que López Miras estuvo desaparecido y sin dar señales de vida mientras se vivían situaciones riesgo".

"¿Dónde estaba López Miras durante el aviso rojo de ayer? ¿Por qué no tomó medidas preventivas como la suspensión de clases? No apareció en toda la tarde, mientras varios municipios sufrieron inundaciones importantes, la autovía A30 quedó completamente anegada, se producían más de 200 incidencias, se tuvo que mandar el ES Alert en dos ocasiones a la población y hasta tres ramblas estuvieron a punto de desbordar", ha criticado.

Gadea ha recodado que el día 30 de septiembre, AEMET activó los primeros avisos por lluvias en la Región de Murcia para el día 2 de octubre, unos avisos que, posteriormente, se elevaron a naranja y rojo. "Sin embargo, a pesar de las previsiones y de los precedentes, López Miras no convocó el Centro de Coordinación ni se comunicó con los organismos del Estado para preparar el dispositivo".

Además, ha indicado que no se adoptaron medidas preventivas, como la suspensión de clases, como sí se ha hecho recientemente en episodios similares. "Sin ir más lejos, el pasado 17 de septiembre". En este sentido, ha afirmado que el alcalde de Los Alcázares solicitó al Gobierno regional la suspensión de las clases en el municipio debido a la vulnerabilidad de éste en situación de lluvias torrenciales pero el Gobierno de López Miras se negó.

La dirigente socialista ha criticado que el Gobierno regional cometió "un grave error y quedó demostrado. Finalmente, se vio obligado a suspender las clases por la tarde, cuando ya se estaban produciendo las precipitaciones más intensas, provocando situaciones de riesgo, como las vividas a la salida de los alumnos y alumnas en el Instituto Antonio Menárguez".

"El Gobierno de López Miras actúa de forma arbitraria. ¿Por qué el Gobierno regional suspendió las clases el pasado 17 de septiembre y no en esta ocasión? En ambas ocasiones nos encontramos con avisos naranjas y rojos por fuertes lluvias. López Miras puso en riesgo a la población por su falta de previsión y su inacción", ha concluido.