Isla Plana abrirá este verano la pista polideportiva del colegio público para que jóvenes puedan practicar deporte

El concejal de Educación y la presidenta de la Junta Municipal de Isla Plana visitando las instalaciones antes de su apertura - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena abrirá desde este lunes, 6 de julio, y hasta el próximo 6 de septiembre, la pista polideportiva del colegio público de Isla Plana para que niños, jóvenes y vecinos de la localidad puedan practicar deporte y disfrutar de un espacio de ocio seguro durante las tardes de verano.

La instalación permanecerá abierta todos los días en horario de 18:00 a 22:00 horas y contará con la presencia de un conserje encargado de la vigilancia y del correcto uso de las instalaciones, han informado fuentes municipales.

Esta medida, impulsada por el servicio municipal de Educación a petición de la Junta Municipal, da respuesta a una demanda trasladada por las familias de Isla Plana, especialmente durante los meses estivales, cuando la población de la localidad aumenta notablemente con la llegada de residentes temporales y visitantes.

El concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, quien ha visitado la pista con la presidenta de la Junta Municipal de Isla Plana-La Azohía, Ana Agustina Martínez, ha destacado que esta iniciativa permite "dar respuesta a una necesidad planteada por los vecinos de Isla Plana y ofrecer a los niños y jóvenes un espacio seguro, cuidado y vigilado donde puedan jugar, hacer deporte y convivir durante las tardes de verano".

"Queremos que los menores dispongan de alternativas de ocio saludable cerca de sus casas y en instalaciones adecuadas. Abrir esta pista durante el verano es una forma de facilitar la práctica deportiva y la convivencia en una localidad que multiplica su población en esta época del año", ha señalado el edil.

La apertura de estas instalaciones se produce después de que Educación haya invertido más de 30.000 euros en la renovación de la pista deportiva y en la mejora de su equipamiento y mobiliario, con el objetivo de garantizar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para su uso.

Jáudenes ha recordado que esta actuación forma parte del plan municipal impulsado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, para renovar y mejorar las instalaciones deportivas del municipio, tanto en centros educativos como en espacios deportivos exteriores.

"Seguimos trabajando para que todos los cartageneros, independientemente del lugar donde residan, dispongan de instalaciones seguras, accesibles y bien mantenidas. Isla Plana necesitaba contar con este espacio abierto durante el verano y desde el Ayuntamiento hemos trabajado para ponerlo a disposición de las familias y de los más jóvenes", ha concluido el concejal.