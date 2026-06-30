IU-Verdes denuncia el deterioro del servicio de recogida de basura en Cieza

Imagen de contenedores de basura en Cieza. - IU-VERDES CIEZA

CIEZA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

IU-Verdes de Cieza ha exigido al alcalde del municipio, Tomás Rubio, la adopción de medidas urgentes para poner fin a la "caótica situación del actual servicio de recogida de residuos urbanos", según denuncia su coordinador local, Jesús Sánchez.

Así lo ha trasladado la formación en un comunicado, en el que Sánchez denuncia la "insostenible acumulación de basuras" en la ciudad y reclama al Gobierno municipal actuaciones que permitan corregir la situación, según informa IU-Verdes en Cieza.

En este sentido, la formación sostiene que "la acumulación de bolsas de basura, cartones, muebles y otros residuos junto a numerosos contenedores está generando una imagen deplorable de la ciudad y un evidente problema de salubridad para los vecinos y vecinas".

Asimismo, la organización critica la "insuficiencia" del servicio de recogida de enseres, que, según explican, dispone de "un pequeño camión con una sola persona" encargada tanto de la conducción como de la retirada de muebles, colchones, cartones y otros residuos voluminosos.

Desde IU-Verdes añaden que "la limpieza de nuestras calles y espacios públicos debe ser una prioridad y, por ello, es necesario cambiar radicalmente el servicio para garantizar un municipio más limpio, saludable y agradable para todos", ha afirmado Sánchez.

Ante esta situación, la formación propone la puesta en marcha de un Plan Municipal de Mejora de la Gestión de Residuos articulado en cinco medidas prioritarias. La primera pasa por la licitación de un nuevo contrato de recogida de residuos.

El plan contempla, además, la renovación progresiva de los contenedores y el incremento de su número en las zonas donde se registran mayores desbordamientos; la ampliación del servicio de recogida de enseres y residuos voluminosos mediante una ampliación de medios e información a la ciudadanía; el desarrollo de campañas de sensibilización y educación ambiental; y la implantación de un sistema de seguimiento y evaluación del servicio, con publicación periódica de datos sobre incidencias, tiempos de respuesta y niveles de recogida.

Por último, Sánchez ha señalado que "los vecinos no quieren excusas ni enfrentamientos políticos; quieren soluciones eficaces y una ciudad limpia, existe margen para mejorar y la obligación del Ayuntamiento es actuar de manera inmediata", ha concluido.