IU-Verdes reclama más medios para que el sistema Viogen "que es imprescindible" sea más eficiente

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha reclamado hoy, a través de un comunicado, más medios para que el sistema VioGén, "que es imprescindible", sea más eficiente.

Penélope Luna, coordinadora IU-Verdes Región de Murcia, y Cristina González, responsable de la Red de Feminismos IU-Verdes Región de Murcia, han insistido en que VioGén "es imprescindible. También lo son las órdenes de alejamiento, los CAVI, los servicios de emergencia, la asistencia psicológica y jurídica y las casas de acogida".

Pero todos estos recursos, indican, "solo son eficaces si cuentan con los medios necesarios y si existe una coordinación real entre quienes tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres".

En febrero de 2026, había 5.697 casos activos en VioGén en la Región de Murcia. "Detrás de cada cifra, de cada expediente, hay una mujer y una situación de riesgo que necesita seguimiento", porque "una orden de alejamiento no es una barrera física. Es una decisión judicial que necesita recursos policiales para hacerse efectiva", añaden.

VioGén es una herramienta para valorar y realizar el seguimiento del riesgo, "pero su funcionamiento depende de que haya profesionales suficientes, información actualizada, coordinación entre administraciones y capacidad para reaccionar cuando una situación cambia", remarcan.

INVERTIR PARA PREVENIR Y PROTEGER

La Región de Murcia dispone de una red de recursos especializados. Hay CAVI, Puntos de Atención Especializada, servicios de emergencia y casas de acogida. También hay profesionales que llevan años acompañando a mujeres víctimas de violencia machista.

La existencia de estos recursos, indican desde IU-Verdes, "no puede servir para dar por cumplida la obligación de las administraciones. La violencia machista no se combate con recursos insuficientes, con servicios sometidos a la temporalidad o con profesionales que tienen que trabajar en condiciones precarias. Se combate convirtiendo la prevención y la protección en una auténtica política pública estructural".

Por ello, insisten, en primer lugar en la prevención, es decir, aceptar que la violencia machista existe, "que tiene una dimensión estructural y que está relacionada con la desigualdad entre hombres y mujeres". Ello implica "trabajar desde la infancia y la adolescencia, educar en igualdad, desarrollar una educación afectivo-sexual adecuada y formar a profesionales educativos, sanitarios, judiciales y sociales".

La segunda cuestión en la que ha insistido IU-Verdes es la protección. "Proteger significa garantizar que una mujer que quiere abandonar a su agresor tenga vivienda, ingresos, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento".

"Significa disponer de profesionales suficientes para realizar un seguimiento individualizado y coordinado, especialmente cuando existen antecedentes, amenazas, quebrantamientos de medidas o cualquier otro indicador de riesgo. Las víctimas no pueden quedar solas una vez que denuncian", añaden.

"EL PROBLEMA DE NEGAR LO QUE ESTÁ DELANTE DE NUESTROS OJOS"

En este sentido, desde IU-Verdes afirman que "mientras las cifras de mujeres asesinadas siguen siendo insoportables, hay representantes públicos que continúan negando que exista una violencia específica contra las mujeres".

"Los datos son demasiado contundentes para seguir fingiendo que estamos ante una discusión semántica. No estamos hablando de una guerra cultural. Estamos hablando de mujeres asesinadas, de mujeres que viven situaciones de violencia y de niñas y niños que sufren sus consecuencias", añaden.

Al hilo, en referencia al PP, señalan que "no es coherente reconocer institucionalmente la violencia machista cuando una mujer es asesinada y, al mismo tiempo, pactar con quienes niegan que exista una violencia específica contra las mujeres".

"No es coherente reivindicar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aceptar que quienes lo cuestionan tengan capacidad para condicionar las políticas públicas que de él se derivan. Los derechos de las mujeres no pueden ser una moneda de cambio", finalizan.