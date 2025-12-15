IUVRM celebra el "no" a la planta de biogás de Las Torres de Cotillas y pide a las administraciones que lo respeten

Los vecinos de Las Torres de Cotillas en la consulta popular sobre la instalación de una planta de biogás en el municipio - IU VERDES REGIÓN DE MURCIA

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia (IUVRM)ha exigido que el rechazo a la instalación de una planta de biogás por parte de los vecinos de Las Torres de Cotillas que votaron este pasado domingo en la consulta popular "sea respetado y asumido" por las administraciones competentes. Asimismo, han animado a otros municipios de la Región de Murcia "a organizarse, informarse y ejercer su derecho a decidir frente a macroproyectos que ponen en riesgo el equilibrio ambiental, social y económico del territorio".

IUVRM ha valorado "muy positivamente" el resultado de la consulta popular, en la que el 96,4% de los votos fue en contra de la instalación de la planta, y han señalado que este "refleja de forma clara y democrática el rechazo social a este tipo de proyectos impulsados sin consenso social ni garantías suficientes", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

La coordinadora regional de Izquierda Unida Verdes, Penélope Luna, ha querido felicitar públicamente a la plataforma vecinal y al conjunto de la ciudadanía por "una movilización ejemplar que demuestra que cuando el pueblo decide, el territorio se defiende".

"El resultado de esta consulta sienta un precedente muy importante para el conjunto de la Región de Murcia. Es una victoria de la democracia participativa y de la soberanía del territorio frente a un modelo que antepone los intereses privados al bienestar colectivo", ha señalado Luna.

Desde IU-Verdes subrayan que el rechazo ciudadano a la planta de biogás supone también "una defensa directa de la salud pública, del medioambiente y del futuro de los pueblos, frente a proyectos que generan un fuerte impacto ambiental, riesgos para la calidad de vida y un modelo de desarrollo insostenible para el medio rural y periurbano".

"La ciudadanía ha dicho claramente que no quiere seguir siendo una zona de sacrificio. Esta consulta demuestra que existen alternativas y que las decisiones que afectan al territorio deben contar siempre con la voz de quienes lo habitan", ha añadido la coordinadora regional.