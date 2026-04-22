James, la banda que sustituye a The Kooks en el primer día del WARMUP

Cartel WARMUP 2026 - LA TRINCHERA

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

WARM UP suma a James a su cartel, tras la cancelación de The Kooks, cuya actuación estaba prevista para el viernes, 1 de mayo, debido a problemas médicos de uno de los integrantes del grupo.

Con una sólida trayectoria que abarca más de tres décadas, la banda de Manchester es uno de los grandes referentes del pop y rock alternativo británico. Su directo, siempre emocionante y lleno de complicidad con el público, combina clásicos generacionales como 'Sit Down', con la vigencia de sus trabajos más recientes, consolidando su lugar como uno de los nombres imprescindibles del circuito internacional, han informado desde la organización.

Tras este anuncio, todas aquellas personas que dispongan de entrada de viernes y deseen solicitar la devolución podrán hacerlo durante un plazo de 48 horas desde este miércoles, a través de los canales oficiales de venta.

Desde la organización han trasladado su apoyo y han deseado una pronta recuperación a The Kooks. "Esperamos poder contar con la banda británica en futuras ediciones del festival", han añadido.

En el cartel de esta edición destacan nombres internacionales y nacionales como Fatboy Slim, Soulwax, Bloc Party, Lori Meyers, Midnight Generation, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, Ultraligera o Rusowsky, junto a otros como Ojete Calor, Ginebras o Sanguijuelas del Guadiana.

WARMUP2026 volverá a llenar el recinto de La Fica los días 1 y 2 de mayo, consolidando a Murcia y a la Región como punto de encuentro imprescindible para la música en directo en el inicio de la temporada de festivales.

Los abonos y entradas de día continúan a la venta en warmupfestival.es, donde también se puede consultar toda la información actualizada del festival.