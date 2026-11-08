Jaume Plensa clausurará en Murcia el primer congreso internacional dedicado íntegramente a su obra

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaume Plensa, uno de los escultores españoles con mayor proyección internacional, clausurará en Murcia el primer congreso internacional dedicado íntegramente a su vida, su obra y su pensamiento artístico.

Con el título 'Jaume Plensa y los lenguajes de la escultura contemporánea. Materia, cuerpo, palabra y espacio', el encuentro se celebrará del 13 al 15 de enero de 2027 y está vinculado a la exposición 'Materia interior', que acoge el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja.

"La Cárcel Vieja no se concibe únicamente como un espacio expositivo. Queremos que sea también un lugar donde se produce pensamiento, donde la investigación académica trabaja sobre las obras que se muestran en sus salas. Ese es nuestro rasgo diferencial", ha afirmado Diego Avilés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia.

"Estamos trabajando estrechamente con el estudio de Jaume Plensa y con el propio artista, que clausurará el congreso. Plensa es una figura imprescindible de la escultura contemporánea, y su obra merece un estudio con el rigor y la ambición de un congreso internacional. La colaboración con la Universidad de Murcia garantiza ese rigor y sitúa a la ciudad como referencia en la investigación sobre el artista", puntualiza Avilés.

Este encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Murcia y el Vicerrectorado de Cultura y Bienestar de la Universidad de Murcia, a través de su Servicio de Cultura. Lo codirigen Fernando Vázquez Casillas, profesor titular del Departamento de Historia del Arte y director de Cultura de la Universidad de Murcia, y Jesús de la Peña Sevilla, director del Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja.

Su comité científico estará integrado por figuras relevantes de los distintos ámbitos de la cultura en el panorama nacional, junto a profesorado de la Universidad de Murcia.

Nacido en Barcelona en 1955, Plensa recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2012 y el Premio Velázquez en 2013. Su obra pública forma parte del paisaje de ciudades de todo el mundo, desde la Crown Fountain del Millennium Park de Chicago hasta Dream, en St Helens (Reino Unido), El alma del Ebro, en Zaragoza, o Julia, que ocupó la plaza de Colón de Madrid.

Sus grandes cabezas de ojos cerrados y sus figuras construidas con letras de distintos alfabetos se han convertido en algunas de las imágenes más reconocibles del arte contemporáneo.

El congreso estudiará la obra de Plensa y su lugar en la escultura actual a partir de ocho líneas de investigación. La primera sitúa su trayectoria en la escultura europea desde los años ochenta y analiza la evolución de su lenguaje entre figuración y abstracción. Otras se ocupan de la representación del cuerpo y del rostro, de la figura femenina y de la relación de sus piezas con la arquitectura, la ciudad y el espacio público.

El programa dedicará también atención a la palabra y la escritura en su obra, al diálogo con la poesía y la literatura, y al papel del sonido y del silencio. Completan las líneas de trabajo la idea de interioridad, muy presente en sus figuras de ojos cerrados, y la historia expositiva y la recepción de su obra.

CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Las conferencias y mesas redondas se celebrarán en La Cárcel Vieja, junto a las obras de la exposición, lo que permitirá trabajar sobre piezas concretas como casos de estudio. Las sesiones de comunicaciones científicas tendrán lugar en la Universidad de Murcia.

Según el programa previsto, el miércoles 13 de enero se dedicará a la inauguración institucional y a las primeras conferencias y mesas redondas en La Cárcel Vieja. El jueves 14 y el viernes 15 combinarán, por la mañana, las sesiones de comunicaciones en la Universidad y, por la tarde, nuevas conferencias y mesas en La Cárcel Vieja. La jornada final concluirá con la clausura a cargo de Jaume Plensa, seguida de una visita guiada a la exposición 'Materia interior'.

Además, la Universidad de Murcia abrirá un call for papers internacional dirigido a investigadores de todo el mundo. Se aceptarán trabajos sobre la obra de Plensa y también sobre cuestiones más generales de la escultura y la cultura visual contemporáneas. El comité científico evaluará las propuestas. Las bases y los plazos se publicarán en las webs de la Universidad de Murcia y de La Cárcel Vieja, así como en sus redes sociales.

Una selección de los trabajos se publicará después en una monografía sobre Jaume Plensa, publicada por Universidad de Murcia. Los autores deberán presentar textos originales, elaborados expresamente para la publicación, que tendrán que superar una evaluación científica.