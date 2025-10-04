Jerónimo Tristante será el pregonero de la Semana Santa de Murcia 2026

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de la ciudad de Murcia, ha informado de la designación que de Jerónimo Salmerón Tristante (Jerónimo Tristante) como pregonero de la Semana Santa de Murcia 2026.

Jerónimo Salmerón Tristante (Murcia, 1969), conocido literariamente como Jerónimo Tristante, es una de las voces más sólidas de la narrativa histórica y de intriga en lengua española.

De formación científica -es licenciado en Biología-, ha sabido compaginar su vocación literaria con una firme dedicación a la educación pública: desde hace más de una década, ejerce como profesor de Biología en el IES Cañada de las Eras de Molina de Segura, donde participa en los programas bilingüe y digital, formando a jóvenes con espíritu crítico y mirada científica.

Su carrera literaria comenzó con la poesía, con el poemario 'Amanece en verde', aunque sería la novela el género donde hallaría su verdadera voz. Con 'Crónica de Jufré' (2001), inauguró una trayectoria narrativa marcada por el rigor histórico, la ambientación precisa y la construcción de personajes profundamente humanos.

El gran público lo conoce por su popular saga del detective Víctor Ros, ambientada en la España del siglo XIX, con títulos como 'El misterio de la Casa Aranda' o 'El caso de la viuda negra', llevada a la televisión por RTVE. Esta serie consolidó su nombre como referente de la novela de intriga histórica.

También ha abordado momentos clave del siglo XX español -como la Transición o el franquismo- en obras como 1969, 'Océanos de tiempo', 'Nunca es tarde' (Premio Ateneo de Sevilla) o 'Secretos' (Premio Logroño de Narrativa).

En septiembre de 2025 ha presentado su última novela, '1973', con la que Tristante refuerza su compromiso con la memoria histórica y su capacidad de narrar el pasado con emoción y verdad.

Más allá de la escritura, su perfil humano y cívico es igual de notable. Ha sido articulista en el diario La Verdad de Murcia durante más de veinte años, abordando desde sus columnas cuestiones culturales, sociales y de actualidad con un estilo cercano y reflexivo.

Asimismo, colabora activamente con asociaciones como AMIGA, ONCE, Manos Unidas o AFACMUR, demostrando una implicación constante con causas sociales y solidarias.

Desde joven, ha estado profundamente vinculado a las tradiciones religiosas y populares de su tierra. En su perfil nazareno, participó en su juventud en las procesiones murcianas de La Esperanza y del Perdón, experiencias que dejaron una huella emocional en su imaginario y que refuerzan su cercanía con la Semana Santa murciana.

Este vínculo con la religiosidad popular se suma a su implicación con las fiestas de Moros y Cristianos y a su papel como pregonero de las Incursiones Berberiscas de Los Alcázares 2025, donde fue reconocido por su conocimiento del acervo cultural local.

Su obra ha sido traducida al italiano, francés y polaco, y continúa siendo leída por miles de personas en todo el mundo, atraídas por su capacidad para mezclar el entretenimiento con el conocimiento, la intriga con la historia, y lo personal con lo colectivo.