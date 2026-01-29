Jiménez (Scrats): "Los que nos dedicamos al sector primario estamos hartos de estar en la calle reivindicando el agua"

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha confesado este jueves que "el sentir general de todos los que nos dedicamos al sector primario es que estamos hartos de estar en la calle reivindicando algo que en el conjunto de Europa y en el resto del mundo tienen perfectamente estructurado, que es el agua".

Jiménez, que ha felicitado a los agricultores y ganaderos por el éxito de la protesta de este jueves, ha lamentado los días y meses "complicados" que vive el sector y ha mostrado su apoyo sin fisuras al mismo.

En clave hídrica, ha advertido que la cuenca del Segura es "la más productiva del país y con más riesgo de padecer sequía, con más riesgo de padecer carencia de agua del país y pese a eso las autoridades siguen poniendo trabas al quehacer de nuestros agricultores en lo que se refiere a agua".

Jiménez se ha referido "al recorte político del trasvase de Tajo-Segura y a esa amenaza en ciernes para 2027 de disminuir casi al 50% la disponibilidad de agua procedente de las aguas subterráneas".