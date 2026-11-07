Jódar exige a López Miras que explique "el dinero que se paga desde ayuntamientos del PP a financiar pseudo-medios"

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Senado por el PSRM, Irene Jódar, ha exigido a López Miras que explique el dinero que se paga desde los ayuntamientos de la Región de Murcia, gobernados por el PP, "a financiar seudomedios que solo difunden bulos contra el Partido Socialista".

Jódar ha recordado que en las últimas horas han tenido conocimiento de que el Gobierno regional del PP, el Ayuntamiento de Murcia y otros organismos públicos regionales "han destinado fondos públicos a financiar pseudomedios como Ok Diario para atacar al Gobierno de España".

"Queremos saber si aquí, en Lorca, el Ayuntamiento también ha destinado medios económicos de los lorquinos y las lorquinas para invertir en este pseudo-medio, que lo único que hace es difundir bulos en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y de su entorno", ha señalado.

"Queremos saber si han gastado ese dinero en lugar de destinarlo a lo que de verdad necesita la gente, que es mejorar los servicios públicos como la sanidad y la educación", ha añadido la candidata socialista.

En este sentido, ha pedido transparencia a López Miras y Fulgencio Gil para que den las cifras claras del dinero que se paga desde el Ayuntamiento de Lorca y el resto de ayuntamientos de la Región de Murcia gobernados por el PP.

"En Lorca ya tenemos un precedente: varias facturas que pagó el PP a EDA TV. Lo han seguido haciendo, estamos ante un hecho gravísimo y la ciudadanía de la Región de Murcia necesita y merece saber la verdad", ha concluido.